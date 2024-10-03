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İngiliz polisi Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün çantasından para dolu zarflar çaldı

İngiliz polisi Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün çantasından para dolu zarflar çaldı

Yazar Talat Atilla'nın "İngiltere Polisi; 11. CB Gül'ün eşi Hayrünissa Hanımın çantasından 3 mektubu habersiz aldı!" yazısı gündeme oturdu. Abdullah Gül'ün danışmanı Avşar, Atilla'yı arayarak haberi doğruladı.

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Yazar Talat Atilla'nın "İngiltere Polisi; 11. CB Gül'ün eşi Hayrünissa Hanımın çantasından 3 mektubu habersiz aldı!" yazısı olay oldu.

Çarpıcı gelişmeyi köşesinden duyuran Atilla'nın haberi yankı uyandırdı. Atilla'yı arayan Abdullah Gül'ün basın danışmanı Birol Avşar, haberi doğruladı, bazı düzeltmeler yaptı.

Atilla, Avşar ile yaptığı görüşmenin detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı: 

ABDULLAH GÜL'ÜN BASIN DANIŞMANI AVŞAR: "HAYRÜNİSSA HANIMIN ÇANTASINDAN ÇALINAN ZARFLAR DA PARA VARDI"

Bugün kaleme aldığım "İngiltere Polisi; 11. CB Gül'ün eşi Hayrünissa Hanımın çantasından 3 mektubu habersiz aldı!" yazıma 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün basın danışmanı Birol Avşar'dan yanıt geldi. Yazdığım haberi doğrulayan Avşar "bazı noktalarda eksik ve yanlış anlaşılmaya müsait unsurlar var.

Öncelikle tarihi 14 Eylül olarak ifade etmişsiniz olayın gerçekleştiği tarih bir gün öncesi yani 13 Eylül. Söz konusu gelişme, İngiltere'ye girerken değil, İngiltere'den çıkarken yaşandı. İngiliz Polisi Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ü değil, eşi Hayrünissa Hanımefendiyi aradı.

Mektup ifadesini kullanmışsınız. Onlar zarftı" dedi. "Zarflar da ne vardı?" soruma, Gül'ün danışmanı Avşar "zarfların içinde sterlin ve euro vardı. İngiltere ve Türk Büyükelçiliği konuyla yakından ilgileniyor." yanıtını verdi.

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