BIST 9.085
DOLAR 34,16
EURO 37,81
ALTIN 2.908,38
HABER /  GÜNCEL

ASELSAN 26,2 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı

ASELSAN 26,2 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı

ASELSAN ile Asya ve Pasifik bölgesindeki son kullanıcıları arasında 26,2 milyon dolar tutarında ihracat sözleşmeleri imzaladı.

Abone ol

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN, Asya ve Pasifik bölgelerindeki son kullanıcıları için deniz platformlarında kullanılmak üzere radar, dost-düşman tanıma sistemi, elektronik harp suiti, uzaktan komutalı silah sistemi, denizaltı torpido karşı tedbir sistemi, elektro-optik sistemi ve atış yeri tespit sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin satışına yönelik toplam tutarı 26 milyon 190 bin 679 dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır." ifadesi kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yeni yayın döneminde yeni güzellikler! Sesimizin daha çok çıkması için yapılacak tek şey!
Yeni yayın döneminde yeni güzellikler! Sesimizin daha çok çıkması için yapılacak tek şey!
İngiliz polisi Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün çantasından para dolu zarflar çaldı
İngiliz polisi Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün çantasından para dolu zarflar çaldı
Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan 12 yeni iç hat müjdesi
Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan 12 yeni iç hat müjdesi
Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz zirve! Masada hangi konular vardı?
Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz zirve! Masada hangi konular vardı?
Merkez Bankası rezervleri rekor tazeledi tüm zamanların en yüksek seviyesi
Merkez Bankası rezervleri rekor tazeledi tüm zamanların en yüksek seviyesi
Türkiye'nin 'havadaki gözüne' güç katacak! "ALP 100-G", TEKNOFEST'te görücüye çıktı
Türkiye'nin 'havadaki gözüne' güç katacak! "ALP 100-G", TEKNOFEST'te görücüye çıktı
Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC Başbakanı Üstel'le görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC Başbakanı Üstel'le görüştü
İyi Parti'de rüzgar durulmuyor! Bir toplu istifa daha
İyi Parti'de rüzgar durulmuyor! Bir toplu istifa daha
Ekrem İmamoğlu ahmak davasıyla ilgili mahkemeye dilekçe verdi
Ekrem İmamoğlu ahmak davasıyla ilgili mahkemeye dilekçe verdi
Frankfurt'ta Filistin'e destek gösterisi yasaklandı
Frankfurt'ta Filistin'e destek gösterisi yasaklandı
Yusuf Dikeç portresi, depremzedeler için açık artırmada satılacak
Yusuf Dikeç portresi, depremzedeler için açık artırmada satılacak
Sinan Ateş'in ablasına saldıran şüpheli tutuklandı
Sinan Ateş'in ablasına saldıran şüpheli tutuklandı