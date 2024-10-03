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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten net uyarı! ''Bölgesel savaş olabilir''

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten net uyarı! ''Bölgesel savaş olabilir''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda TEKNOFEST etkinlik alanını ziyaretinde gündeme dair önemli açıklamalar kaydetti.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TEKNOFEST Adana etkinliğinde düzenlediği basın toplantısında konuştu. İsrail'in Orta Doğu'daki katliamlarına ve destekçilerine tepki gösteren Çelik, İsrail'in uluslararası düzene savaş açtığını aktardı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Soykırım durdurulmazsa bölgesel savaş olabilir

Bugün Gazze’de olan şey insanlığa yönelik saldırıdır. Bütün uluslararası düzenin tehdit edilmesidir. Gelinen noktada soykırım hükümetinin BM Genel Sekreterini istenmeyen adam ilan etmesi uluslararası düzene açtığı savaştır. Soykırım durdurulmazsa bölgesel savaş olabilir.

İsrail’in kendini savunma hakkı vardır cümlesi geçersizdir. BM Genel Sekreterini istenmeyen adam ilan edecek kadar pervasızlaşan Netanyahu hükümetidir. İsrail’in güvenliğini sağlamakla ilgisi yoktur. İsrail diğer ülkeleri bölgesel savaşa sokmak istemektedir. Asıl problem İsrail'i destekleyenler.

Binlerce kadın ve çocuğun öldürülmesi eylemi durdurulacak görmemektedir. Gerek siber sistemlerin, teknolojinin kullanılışı Netanyahu tarafından insanlık dışı kullanılmaktadır.

Bir özgüven devrimi yaşanmaktadır. Bütün bölgedeki gelişmeler karşısında TEKNOFEST’te bir şey söylenmektedir. İnsanlık için teknolojinin geliştirilmesi burada dünyaya ilan edilmektedir. Birileri insanlığı yok etmek için kullanırken, TEKNOFEST’te sağlıktan milli savunmaya, insani değerleri yücelten bakışı vardır. Bir özgüven devrimi var.

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