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Bakan Uraloğlu, Orta Koridor Lapis Lazuli Geçişi Bakanlar Toplantısı'nda konuştu

Bakan Uraloğlu, Orta Koridor Lapis Lazuli Geçişi Bakanlar Toplantısı'nda konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Orta koridorun devamında Türkiye'den geçen hatların kapasitelerinin artırılması için ciddi yatırımlar planladık." dedi.

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İstanbul'da düzenlenen Orta Koridor Lapis Lazuli Geçişi Bakanlar Toplantısı'nda konuşan Uraloğlu, toplantıda, Lapis Lazuli Koridoru'nu detaylıca ele alarak değerlendireceklerini, geldikleri durumu, bugüne kadar ve bundan sonra neler yapılabileceğini istişare edeceklerini söyledi.

Orta koridorun devamında Türkiye'den geçen hatların kapasitelerinin artırılması için ciddi yatırımlar planladıklarını belirten Uraloğlu, onları birbiri ardına hayata geçirdiklerini, Lapis Lazuli güzergahı gibi ilave bağlantı hatlarıyla bu ihtiyacın daha da artacağını ifade etti.

Türkiye'nin doğudan gelen mevcut hatlar ve Zengezur Koridoru gibi planlanan yeni hatların yanı sıra güneyden gelen hatların üzerinde de güncel şekilde çalıştığını anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu anlamda Basra Körfezi'ni Türkiye'ye bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi'ni Irak ve Körfez ülkeleriyle hayata geçirme arzusundayız. Doğu ve güneyden gelecek yüklerin Avrupa'ya ulaşmasında tıkanıklıklar yaşanmaması için Bulgaristan ile ikinci bir demir yolu açılması noktasında da bir mutabakat zaptı imzaladık. Türkiye, bulunduğu konumun sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek ve tedarik zincirinin devamlılığını sağlamak adına gerekli adımları atma noktasında her türlü kararlığı ortaya koymaktadır."

"Lacivert yol, büyük bir fırsat sunmaktadır"

Bakan Uraloğlu, "Burada toplanmamıza vesile olan Afganistan çıkışlı yüklerin dünya pazarına erişimi ve Afganistan'ın ihtiyaçlarının tedarikini kolaylaştırmasına destek olacak güzergaha ismini veren Lapis Lazuli'ye gelecek olursak, bildiğiniz üzere Lapis Lazuli manevi değer yüklenmiş bir taştır ve dostluğun taşı olarak da bilinir. Biz böyle biliyoruz. Bu minvalde değerli olarak düşündüğümüz lacivert yol, ticareti kolaylaştırmak, kültürel bağları güçlendirmek ve bölgemizdeki ekonomik kalkınmayı desteklemek için büyük bir fırsat sunmaktadır." şeklinde konuştu.

Bu koridorun ülkelerin özverili çabaları sayesinde önemli kilometre taşlarına da ulaştığına işaret eden Uraloğlu, dün heyetlerin ön hazırlık niteliğindeki teknik toplantısında ise bu koridorun etkinliğine dair görüşmeler gerçekleştirildiğini söyledi.

Uraloğlu, "Bölge ulaştırma alt yatırımları, kara yolu ve demir yolu taşımacılığında tarife ve gümrük uygulamaları, idari hususlar ve güvenlik tedbirleriyle risk yönetimi gibi bir dizi husus hakkında görüş alışverişinde detaylıca bulundular." ifadelerini kullandı.

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