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27 Eylül'den beri haber alınamıyordu! Rojin bulundu mu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
27 Eylül'den beri haber alınamıyordu! Rojin bulundu mu?

Van'da 27 Eylül Cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor.

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Cuma günü akşam saatlerinde arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Kabaiş'in bulunması için hem gölde hem kıyıda hem de havadan arama yapılıyor.

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi dalgıçları, su altı görüntüleme cihazı da kullanarak gölün derinliklerinde arama yapıyor.

Koruma Daire Başkanlığına bağlı Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünce gönderilen yandan taramalı sonar cihazı ile Bitlis'ten getirilen polis teknesinin de dahil edildiği çalışmalar, üniversite sahili boyunca yoğunlaştırıldı.

Kabaiş'in ailesi ve yakınları da çalışmaların yürütüldüğü bölgedeki umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

Van
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