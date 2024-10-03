TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı

Enflasyonun ana eğiliminde gerilemenin devam edeceğini ifade eden TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılını işaret etti. Karahan, KKM'nin payının yüzde 8'lere gerilediğini belirtti.Abone ol
TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan önemli açıklamalar geldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Mevduat gelişmeleri, TL'ye güvenin yeniden inşa edildiğini teyit ediyor. TL mevduatın payı yükselerek yüzde 54'e ulaştı. KKM'nin payı yüzde 8'lere geriledi." ifadesini kullandı.
Karahan "Sıkı parasal duruşun sürdürülmesi, hizmet enflasyonundaki katılığın zayıflamasıyla enflasyonun ana eğiliminde gerileme 2025'te de devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
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