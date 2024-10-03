2025 asgari ücret ve emekli maaşı zam oranları için bomba tahmin! SGK uzmanı tek tek açıkladı
Milyonlarca çalışan ve emekli, yeni yıl maaş artışlarını bekliyor. 2025 asgari ücretinin ne olacağını ve emekli maaşlarına yapılacak zam için olası senaryolar konuşulmaya başladı.
2025 asgari ücret zammı için ortaya çıkan genel beklenti yüzde 20-25 zam olması yönünde. Fakat artan hayat pahalılığı ve enflasyon hesapları yapıldığında zam oranının daha da yüksek olabileceği de konuşulmaya başlandı.
ASGARİ ÜCRETTE OLASI ZAM SENARYOLARI:
Yüzde 20 zam yapılırsa 20 bin 402 TL
Yüzde 25 zam yapılırsa 21 bin 252 TL
Yüzde 30 zam yapılırsa 22 bin 102 TL
Yüzde 35 zam yapılırsa 22 bin 952 TL
Yüzde 40 zam yapılırsa 23 bin 802 TL
Yüzde 45 zam yapılırsa 24 bin 652 TL
Yüzde 50 zam yapılırsa 25 bin 503 TL
Sözcü TV'ye konuşan SGK uzmanı İsmail Sevinç beklediği zam oranını açıkladı. SGK uzmanı "Ben açık konuşayım yüzde 30 zam bekliyorum. Enflasyona göre hesaplayanlar oluyor ama asgari ücret enflasyona göre ayarlanmıyor. Geçimle ilgili bir ücret. Ben yine de yüzde 30 bandında bir zam yapılacağını düşünüyorum. Sonuçta yine de yüzde 40'lık bir enflasyon beklentisi var." diye konuştu.