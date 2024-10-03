2025 asgari ücret ve emekli maaşı zam oranları için bomba tahmin! SGK uzmanı tek tek açıkladı

Sözcü TV'ye konuşan SGK uzmanı İsmail Sevinç beklediği zam oranını açıkladı. SGK uzmanı "Ben açık konuşayım yüzde 30 zam bekliyorum. Enflasyona göre hesaplayanlar oluyor ama asgari ücret enflasyona göre ayarlanmıyor. Geçimle ilgili bir ücret. Ben yine de yüzde 30 bandında bir zam yapılacağını düşünüyorum. Sonuçta yine de yüzde 40'lık bir enflasyon beklentisi var." diye konuştu.