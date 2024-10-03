Ömer Bolat 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu Adanalı esnafa indirimli kredi müjdesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Adanalı esnafımız için bu sabah da inşallah hükümetimiz olarak 200 milyon lira ilave yüzde 50 faiz indirimli esnaf kredilerinin müjdesini vermek istiyorum, hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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Bolat, Adana Öğretmenevi'nde düzenlenen "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gururu olan TEKNOFEST'in 10'uncusunun Adana'da yapıldığını hatırlattı.

Son TEKNOFEST'te 1 milyona yakın ziyaretçi geldiğini anımsatan Bolat, "Burada da sadece Adana'da değil, bütün Akdeniz'de ve Güneydoğu Anadolu'da büyük bir heyecan dalgası ve gurur tablosuna vesile olacak TEKNOFEST'in hayırlı, başarılı olmasını diliyorum." dedi.

Bolat, Adana'nın nüfusuyla, tarım, sanayi ve ticaretteki başarılarıyla Türkiye'nin yükünü en çok taşıyan yerlerin başında geldiğini belirterek 81 ile olduğu gibi, Adana'ya da önem verdiklerini, yapılması gereken yatırımları gerçekleştirdiklerini söyledi.

AK Parti döneminde 22 yılda, Adana'ya 240 milyar lira değerinde binlerce eserler kazandırıldığını ve projeler gerçekleştirildiğini ifade eden Bolat, şöyle konuştu:

"Altyapı, üstyapı, sağlıktan eğitime, enerjiden ticarete, ulaştırmadan kimyaya, sanayiye varıncaya kadar çok büyük hizmetler tamamlandı. Hiçbir zaman A partisi, B partisi ayrımı yapmadan Adana halkı da Adana vilayetimiz de bu hizmetlerden alması gerekeni almıştır, bundan sonra da alacaktır. Tabii Adana için büyük bir müjde olan; Konteyner Limanı biliyorsunuz; Adana'mıza dış ticaret alanında, ihracat alanında çok büyük katkı sağlayacaktı. Konteyner Limanı Adana için hayırlı olsun."

Kimya Organize Sanayi Bölgesi'nin yasal mevzuat işlemlerinin tamamlandığını belirten Bolat, başta petro kimya sektörü olmak üzere, kimyanın değişik alanlarında Adana'ya, sanayide çok ciddi katma değer sağlayacağını, enerji sektöründe büyük bir artı değer meydana getireceğini söyledi.

Kentteki mevcut olan ve planlanan yatırımları anlatan Bakan Bolat, tarım kenti de olan Adana'da son 2 yazda çok verimli ve bereketli sezonlar geçirdiklerini belirtti.

Bolat, narenciyede geçen yılki yüzde 40'lık ürün artışına dikkati çekerek ihracatı teşvik ederek üreticilerin ürünlerinin değerlendirilmesi imkanını sağladıklarını söyledi.

Tarımsal üretimde lisanslı depoculuğun önemine vurgu yapan Bolat, Adana'da 19, Türkiye genelinde ise 222 lisanslı depo bulunduğunu, 12 milyon tonluk lisanslı depoculuk kapasitesini 20 milyon tona çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Adana'nın hem tarımda hem sanayide önemli bir ticaret şehri aynı zamanda da güçlü bir ihracat altyapısına sahip olduğunu işaret eden Bolat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz 2024 başından bu yana faaliyetin yapıldığı il bazında ihracat rakamlarını açıklıyoruz. Adana'nın 2023 yılında 4,1 milyar dolar ihracatı vardı. Bu yıl ilk 9 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artışla, Adana'nın ihracatı 3,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu da inşallah geçen yılki 4,1 milyar doların üzerinde bir ihracatın başarılacağını göstermektedir. Adana geçen yıl 4,1 milyar dolar ihracat yaparken, 4,2 milyar dolar da ithalatı vardı ama bu yıl hamdolsun ithalatta yüzde 20 azalış var ilk 9 ayda, 2,6 milyar dolarda kalmıştı Adana'nın ithalatı. Böylece Adana dış ticarette fazla veren, katma değer ortaya koyan bir ilimiz olarak başarılı olmuştur."

Bolat, Adana'nın ihracatının artması için destekler sağladıklarını, kente ilk 8 ayda 223 milyon lira ihracat teşviki verdiklerini söyledi.

Hizmetler ihracatı için de kente 25 milyon lira destek sağladıklarını belirten Bolat, "Adana'mıza 2023 yılında 518,5 milyon ihracat kredisi, 867,5 milyon dolarlık da ihracat sigortası olmak üzere toplam 1,4 milyar dolarlık ihracat kredisi ve sigorta desteğini Eximbank'tan sağlamış bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Adanalı esnafa yüzde 50 faiz indirimli kredi müjdesi

Bolat, 8 ayda kentteki 5 bin 323 esnafa 2 milyar 606 milyon liralık yüzde 50 faiz indirimli finansman desteği sağlandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Buraya gelmeden önce ilgili kurumlarla, TESKOMB, Halkbank ile görüştük. Adanalı esnafımız için bu sabah da inşallah hükümetimiz olarak 200 milyon lira ilave yüzde 50 faiz indirimli esnaf kredilerinin müjdesini vermek istiyorum, hayırlı uğurlu olsun. Bugünden itibaren Adana'daki Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine bu para aktarılmış olacak. İnşallah esnafımızın ticaretinde faydalanabilecekleri, ticareti canlandırabileceği finansman desteği olmuştur."

Adana'da yaklaşık 115 kadın kooperatifi için 34 milyon lira hibe sağlandığını bildiren Bolat, "Bundan sonra da gelecek taleplere açığız. Adanalı kadınlar birleşsin, üretici kooperatifleri kursunlar ve Ticaret Bakanlığımıza başvursunlar. Bizim kapılarımız açık. Kendilerine hibe destekleri sağlamaya hazırız." diye konuştu.

Bolat, kentte düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) ilişkin de şunları söyledi:

"TEKNOFEST, Türkiye'nin teknoloji, savunma, havacılık alanında ulaştığı büyük boyutu, başarıyı sergilemektedir. Türkiye, 2002 yılında sadece 250 milyon dolar savunma sanayisi ihracatı olan bir ülkeydi. O da MKE'nin yaptığı tabanca, mühimmat gibi ürünlerin ihracatıyla sağlanıyordu. Türkiye'nin savunma sanayisinde kendine yeterlilik oranı yüzde 20'ydi. Şu anda Türkiye'nin savunma sanayisinde kendine yeterlilik oranı yüzde 80'e yükselmiştir hamdolsun. Savunma sanayisinde tam 12 milyar dolarlık yıllık üretim yapılmaktadır. Bu 12 milyar doların 5,5 milyar doları ihracat yapılmaktadır. Türkiye, savunma sanayisi ihracatında 21 yılda 250 milyon dolardan 5,5 milyar dolara yükselmiştir. 180 ülkeye 230 farklı savunma sanayisi ürünü ihracatı yapılmaktadır."

Savunma Sanayii Başkanlığınca 900'e yakın projenin devam ettirildiğini dile getiren Bolat, "İşte bütün bu eserler, sonuçlar Adana Havalimanı'ndaki TEKNOFEST'te sergilenmektedir." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin kentteki otel fiyatlarıyla ilgili sorusuna da Bolat, bu konudaki denetimlerin sürdüğünü belirtti.

Toplantıya AK Parti Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru, Faruk Aytek, Sunay Karamık, İl Başkanı Ozan Gülaçtı da katıldı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle basına kapalı toplantı gerçekleştiren Bolat, ardından, Seyhan ilçesi Ulucami Mahallesi'ndeki Adana Kadın Kooperatifleri Birliğine ait satış mağazasını gezdi.

Bakan Bolat, MHP Adana İl Başkanlığına da ziyarette bulundu.