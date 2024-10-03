Beşiktaş'tan deplasman yasağı için UEFA'ya başvuru

UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile Beşiktaş arasında 24 Ekim'de oynanacak maça, siyah-beyazlı takımı destekleyen taraftarların alınmaması kararlaştırıldı. Beşiktaş Kulübü, bu kararın değişmesi için Lyon Valiliği ve UEFA'yla görüşmelere başladığını duyurdu.

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Fransa'daki Ulusal Holiganizmle Mücadele Birimi tarafından çok yüksek riskli olarak sınıflandırılan Lyon - Beşiktaş maçı için karar verildi. RMC Sport'ta yer alan habere göre; Beşiktaş taraftarları, 24 Ekim'de deplasmanda Lyon'a karşı oynanacak olan maçta tribüne alınmayacak.

Rhone ili valiliğince yayınlanan kararnamede siyah beyazlı taraftarların maç gününde Lyon şehir merkezinde, tren istasyonlarında, havalimanlarında, stadyum ve çevresinde bulunmalarının yasaklandığı ifade edildi.

Lyon Kulübü, 2017'de Beşiktaş'la Avrupa Ligi'nde oynanan maçtaki olayları gerekçe göstererek bu kararı aldırdı. Beşiktaş'ın 2016-17 yıllarında Lyon ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta taraftar arasında olay çıkmış ve müsabakanın başlama süresi 45 dakika gecikmişti.

Beşiktaş'tan açıklama

Öte yandan Beşiktaş yönetimn, UEFA'ya bu karar için itiraz edecek. Siyah-beyazlı kulüp, taraftarların stadyuma alınması için girişimlere başlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızla Olympique Lyon arasında 24 Ekim Perşembe günü OL Stadyumu’nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak, Lyon Valisi tarafından alınan karar doğrultusunda taraftarlarımızın stadyuma ve Lyon kentine alınmayacağını öğrenmiş bulunmaktayız.Taraftarlarımızın stadyumda yer alarak takımımıza destek olabilmeleri için Lyon Valiliği ve UEFA nezdinde girişimlere başlanmış olduğunu taraftarlarımızın bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.