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Emine Erdoğan'dan doğal doğuma vurgu: Sezaryen oranları tehlikeli seviyede

Emine Erdoğan'dan doğal doğuma vurgu: Sezaryen oranları tehlikeli seviyede

Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımında ülkemizde sezaryen oranlarının Dünya Sağlık Örgütü'nün makul sınırını aştığını vurgulayarak, doğal doğumu teşvik eden "Normal Doğum Eylem Planı"nın toplumun geleceğini şekillendirecek önemli bir adım olduğunu belirtti. Doğal doğumun daha sağlıklı ve bilinçli nesiller yetiştirmede kritik rol oynayacağına inandığını ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünya Sağlık Örgütünün yüzde 15 olarak açıkladığı makul sezaryen sınırının ülkemizde aşılmış olması, tehlikenin artan boyutlarını ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir annenin kalbinde atan yeni bir hayatın sesinin dünyanın en derin ve kadim melodisi olduğunu belirtti.

Her doğumun insanlığın yarınına uzanan köprü ve varoluşun en saf başlangıcı olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, bu mucizevi anın sağlıklı bir neslin de temel taşı olduğunu vurguladı.

Bugün bu bakışla tanıtımını gerçekleştirdikleri "Doğal Olan Normal Doğum" temalı Normal Doğum Eylem Planı'nın hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu adımın, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de şekillendirecek kadar güçlü ve anlamlı olduğuna yürekten inanıyorum. Zira, Dünya Sağlık Örgütünün yüzde 15 olarak açıkladığı makul sezaryen sınırının ülkemizde aşılmış olması, tehlikenin artan boyutlarını ortaya koyuyor. İnanıyorum ki doğal doğumu teşvik eden bu girişimle her yeni hayat, annesiyle birlikte güç bulacak, daha sağlıklı ve bilinçli nesillerle geleceğe umut ekeceğiz. Bu farkındalık dalgasının toplumun her kesiminde karşılık bulan bir kampanyaya dönüşmesini temenni ediyor, bu anlamlı yolculuğa katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

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