BYD, Chery'den sonra MG harekete geçti!

Manisa'ya fabrika kuracak BYD'nin yanı sıra Türkiye'de satış rekorları kıran Chery de yatırım planı yapıyor. Son olarak Çinliler tarafından satın alınan İngiliz otomotiv üreticisi MG'nin de Türkiye'de üretime geçmesi için görüşmeler sürüyor

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Çinli otomotiv üreticisi BYD, Türkiye'de 1 milyar dolar yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli araç fabrikası kuracağını açıklarken, bir diğer Çinli şirket Chery'nin de yatırımı için görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Türkiye'ye yatırım yapmayı planlayan diğer marka ise 2007'de Çinliler tarafından satın alınan İngiliz otomotiv şirketi MG oldu.

MG'nin Türkiye distribütörü Doğan Trend Otomotiv'in bağlı olduğu Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, şirketin yeni planlarını açıkladı.

CNBC-e'ye konuşan Göğüş, MG'nin otomotiv grubunun önemli bir parçası olduğunu, iyi başladığını ve iyi gittiğini belirterek "Türkiye’de Çinli otomotiv üreticilerinin üretim yatırımları da gündemde. Biz de o bağlamda Çin tarafıyla da çalışıyoruz. Üzerinde çok yoğun çalıştığımız bir proje" dedi.

Göğüş sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha küçük ölçekli motosiklet üretimimize de başladık. Seri üretim 2025’te olacak ama orada temsilcilikten üretime geçmeye çalışıyoruz. MG'nin Türkiye üretimi üzerinde çalışıyoruz. Bunlar ciddi projeler. Doğan Trend'in 35'in üzerinde bayisi var, 1,2 milyar Euro'luk servis yatırımı var. İyi bir teşkilat oldu. Onu da büyütüp faydalanmaya devam edeceğiz. Otomotiv grubu holdingin sac ayaklarından biri olmaya devam edecek."