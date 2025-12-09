İki dev marka buluşuyor! Elektrikli araç akımına en ucuz modelleri üretecekler...

İki şirketin yaptığı ortak duyuru öncesinde dün Paris'te gazetecilere açıklamada bulunan Ford CEO'su Jim Farley, Çin'li şirketlerin daha ucuz araçlarına şirketin nasıl karşılık vereceği sorusuna, "Sektörde hayatımız için mücadele ettiğimizin farkındayız... Bunun Avrupa'da olanlardan daha iyi bir örneği olamaz" cevabını verdi.