İki dev marka buluşuyor! Elektrikli araç akımına en ucuz modelleri üretecekler...
ABD'li otomotiv üreticisi Ford, elektrikli araç akımını sondan yakaladı. Fransız Renault ile anlaşan şirket Avrupa'ya hitap eden küçük ve en ucuz elektrikli aracı üretecek.
Çinli şirketlerle rekabet etmeye çalışan ABD'li otomotiv üreticisi Ford, Avrupa piyasasına hitap eden küçük ucuz elektrikli otomobil üretmek için Fransız Renault ile işbirliği yapacak.
2028'DE SATIŞA SUNULACAK
Ford ile Renault arasında yapılan anlaşma kapsamında üretilecek iki küçük elektrikli araçtan ilki Fransa'nın kuzeyindeki Renault tesisinde üretilecek ve 2028'de satışa çıkacak.
İki şirketin yaptığı ortak duyuru öncesinde dün Paris'te gazetecilere açıklamada bulunan Ford CEO'su Jim Farley, Çin'li şirketlerin daha ucuz araçlarına şirketin nasıl karşılık vereceği sorusuna, "Sektörde hayatımız için mücadele ettiğimizin farkındayız... Bunun Avrupa'da olanlardan daha iyi bir örneği olamaz" cevabını verdi.
AVRUPALI ÜRETİCİLER DE ÇİN İLE REKABETTE ZORLANIYOR
Avrupalı otomobil üreticileri Çinli BYD, Changan ve Xpeng gibi şirketlerle rekabet etmekte zorlanıyorlar.