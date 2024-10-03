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PFDK, Okan Buruk'un cezasını açıkladı

PFDK, Okan Buruk'un cezasını açıkladı

PFDK, Okan Buruk'a Kasımpaşa maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 117 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

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Galatasaray'da Kasımpaşa maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Okan Buruk, Fenerbahçe maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ise Michy Batshuayi PFDK'ye sevk edilmişti. PFDK cezaları açıkladı.

OKAN BURUK VE BATSHUAYI'YE PARA CEZASI

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile sarı-kırmızılıların golcüsü Michy Batshuayi'ye 117 bin TL para cezası verildi.

PFDK'den yapılan açıklamada Galatasaray ile ilgili kısmın tamamı şöyle:

"GALATASARAY A.Ş.’nin, 28.09.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106, 107, 206, 207, DOĞU TRİBÜN 112, 113, GÜNEY TRİBÜN 119, 120 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu OKAN BURUK’un, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. sporcusu MICHY BATSHUAYI’nin, 21.09.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Kara verilmiştir"

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