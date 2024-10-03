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Hadi Özışık'tan bomba kulis! AK Parti ve Gelecek Partisi birleşiyor mu?

Gelecek Partisi ve DEVA Partisi arasındaki birleşme müzakereleri askıya alındı. Ali Babacan, birleşmenin "rafta durduğunu" ancak her an gündeme gelebileceğini söyledi. Hadi Özışık ise, AK Parti ile Gelecek Partisi arasında ciddi bir diyalog başladığını ve Davutoğlu'nun AK Parti'ye geçme olasılığının olduğunu belirtti.

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Gelecek Partisi ve DEVA Partisi arasında bir süredir konuşulan 'birleşme iddiaları ile ilgili Ali Babacan, "Şu anda rafta duruyor ama her an raftan inebilir." açıklamasında bulundu.

İki parti arasında müzakerelerin askıya alındığını belirten İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube'daki canlı yayınında bomba bir kulis bilgisi vererek, 'AK Parti ile Gelecek Partisi, çok ciddi bir diyalog içerisine girmişler. Önümüzdeki günlerde Ahmet Davutoğlu ile AK Parti arasında bir uzlaşı çıkarsa ya da Davutoğlu ve arkadaşları toplu olarak AK Parti'ye geçerse kimse şaşırmasın' ifadelerini kullandı.

Hadi Özışık'ın yayınının tamamını izlemek için tıklayın

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