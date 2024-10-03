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İstanbul'un Tuzla ilçesinde polise silahlı saldırı! Saldırgan öldürüldü

İstanbul'un Tuzla ilçesinde polise silahlı saldırı! Saldırgan öldürüldü

İstanbul'un Tuzla ilçesinde, hakkında arama kararı bulunan zanlının evine işlem yapmak üzere giden ekiplere silahla ateş açılması sonucu bir polis memuru yaralandı. Vurulan zanlı ölürken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Polis ekipleri, "dolandırıcılık" suçundan arama kararı bulunan bir şüpheli hakkında işlem yapmak üzere Tuzla Tepeören Villaları'ndaki bir adrese gitti.

Ekiplerin arama çalışması sırasında içeriden silahla ateş açılması sonucu bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Adresteki şüphelilerden ikisi polis ekiplerince gözaltına alınırken, bir zanlı silahla direndi. Ekipler tarafından vurulan şüphelinin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Polis ekiplerinin adresteki incelemeleri sürüyor.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Tuzla ilçemizde aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon sırasında, polislerimizin üzerine ateş açılmış, açılan ateş sonucu polis memurumuz Adem Köş yaralanmıştır.

Operasyonda yaralanan kahraman polisimiz Adem’imize acil şifalar diliyorum. Milletimizin duası seninle.

Ülkemizin huzur ve güvenliği için canları pahasına görev yapan polislerimizi Allah korusun."

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