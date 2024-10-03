Galatasaray skoru koruyamadı: 2-2

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Letonya ekibi RFS ile 2-2 berabere kaldı. Mertens ve Yunus Akgün'ün golleriyle öne geçen Galatasaray, rakibinin Ikaunieks ve Odisharia'nın gollerine engel olamadı.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Letonya'ya konuk oldu.. Avrupa kupalarında ilk kez bir Letonya temsilcisi ile karşılaşan sarı-kırmızılı temsilcimiz 2-0 öen geçtiği maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

RFS'nin gollerini 40. dakikada Janis Ikaunieks ile 54. dakikada Lasha Odisharia kaydetti.

Cimbom'un gollerini ise 12. dakikada Dries Mertens ve 38. dakikada Yunus Akgün attı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 4'e, Rigas Skola ise 1'e yükseltti.

Rigas FS - Galatasaray maçının önemli anları

Karşılaşma sona erdi.

90'Maçın sonuna 4 dakika ilave edildi.

88'Galatasaray rakip yarı alanda baskının şiddetini artırdı.

82'Galatasaray tüm hatları ile rakip yarı alanda gol arıyor.

74'Galatasaray'da Mertens sağ kanattan ceza sahasına orta denedi. Savunmada Balodis topu kornere attı.

70'Galatasaray'da rakip ceza sahasının önünde topla buluşan Mertens, sol ayağıyla şutunu çekti ama çerçeveyi bulamadı.

66'Galatasaray'da Yunus Akgün sağ kanattan ceza sahasına orta yaptı. Rigas Skola savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

55'GOL! RFS, Odisharia'nın golüyle skoru dengeledi.

48'Ikaunieks sol kanattan Galatasaray ceza sahasına girdi. Galatasaray savunmasında Abdülkerim araya girerek tehlikeyi önledi.

Maçta ikinci yarı başladı.

Maçın ilk yarısını Galatasaray, 2-1 önde kapattı.

45'İlk yarının sonuna 3 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

44'Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortayı Galatasaray savunmasında Abdülkerim sektirdi. Davinson Sanchez tehlikeyi uzaklaştırdı.

40'GOL! RFS, İkaunieks'in golüyle farkı 1'e indirdi. Savunm arkasına atılan topa hareketlenen İkaunieks, karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti kaleci Günay kurtardı, dönen topta İkaunieks, boş kaleye golü yaptı.

38'GOL! Galatasaray, Yunus Akgün'ün golüyle Letonya'da farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı alanda baskı ile topu kazanan Davinson Sanchez'in savunma arkasına uzun gönderdiği akıl dolu pasta Yunus Akgün kaleci ile karşı karşıya pozisyonda düzgün vuruşla topu ağlara yolladı.

20'Sol kanattan Abdülkerim'in ceza sahasına açtığı ortada Rigas Skola savunması tehlikeyi önledi.

17'Yunus Akgün, rakip ceza sahasında rakibinden sıyrılmaya çalışırken yerde kaldı. Hakem aldatmaya yönelik hareketten Yunus'a sarı kart gösterdi.

16'Rigas Skola savunmasının Galatasaray yarı alanına gönderdiği uzun top sonrası top Galatasaray'da kaldı.

14'Galatasaray baskı kurduğu bölümde çok geciktirmeden golü buldu.

12'GOL! Galatasaray, Mertens'in attığı golle maçta öne geçti. Yunus Akgün, şık çalımlarla ceza sahasına girdi ve sağ ayağıyla ortasını uzak direğe gönderdi. Icardi'nin kafa ile kale sahasına gönderdiği şutta Mertens, meşin yuvarlığa şık bir dokunuşla ağları havalandırdı.

10'Galatasaray bu bölümde rakip yarı alanda baskıyı artırdı.

Korner8'Sağ kanattan Mertens'in ceza sahasına ortasını savunma karşıladı. Seken topta Torreira'nın vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.

6'Bu kez de Galatasaray etkili geldi. Yunus'un pasında soldan ceza sahasına giren Ismail Jakobs, çaprazda dar açıdan şutunu çekti. Kaleci gole izin vermedi.

5'Rigas tehlikeli geldi. Sol kanatta İkauneks'in kale sahasına ortasına Abdülkerim müdahale yaptı. Dönen topa ceza sahasında Ndjiki, şutunu attı. Savunmaya çarpan top dışarı gitti.

3'Galatasaray'da Davinson Sanchez orta alanda Ikaunieks'e faul yaptı.

1'Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

Rigas FS - Galatasaray ilk 11'ler

Rigas FS: Ondoa, Njie, Prenga, Lipuscek, Savalnieks, Marhiev, Panic, Kouadia, Ikaunieks, Odisharia, Ndjiki

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Jakobs, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Mertens, Icardi