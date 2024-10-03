Beşiktaş Avrupa'da yine kayıp!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a evinde 3-1 mağlup oldu. Frankfurt'un gollerini Marmoush, Ebimbe ve Knauff atarken, Beşiktaş'ın tek golü 90+3'te Masuaku'dan geldi.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2'nci haftasında Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Kritik karşılaşma Beşiktaş Stadyumu'nda oynandı.

Zorlu müsabakada İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton düdük çaldı. Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a 3-1'lik skorla mağlup oldu.

İskoç hakem John Beaton'un düdüğü ile ilk yarı başladı. Temposu yüksek başlayan maçın 19. dakikasında ilk golü kaydeden taraf Eintracht Frankfurt oldu. O. Marmoush, penaltıdan golü buldu ve skoru 1 - 0 yaptı.

İlk golün üstünden henüz 3 dakika geçmişken siyah beyazlı ekip bir kere daha topu kendi kalesinde buldu. Dakika 22'de E. Ebimbe farkı 2'ye çıkardı: 2 - 0.

İlk yarıda başka gol üretilmezken devre arasında deplasman ekibinin üstünlüğü ile gidildi.

İkinci yarıda baskıyı arttıran Beşiktaş, bütün gol girişimlerine rağmen üçüncü golü A. Knauff ile Frankfurt kaydetti ve 82. dakikada durum 3 - 0 oldu.

90+3'te Beşiktaş, Masuaku'nun golü ile skoru belirledi ve kendi evinde Alman ekibine 3 puanı kaptırdı.

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçının önemli anları

90'Son düdük geldi ve Beşiktaş sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

90+3' GOL! Masukau, skoru 3-1 yaptı. Sol kanattan ceza sahasına ortalayan Masuaku'nun vuruşunda top doğrudan ağlara gitti.

82'GOL! Frankfurt, Knauff'un golüyle skoru 3-0 yaptı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Knauff'un vuruşunda top ağlara gitti.

78'Beşiktaş dakikalardır tek kale oynasa da aradığı golü bulamıyor.

61'Rashica sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında bekleyen Immobile topa istediği gibi vuramadı.

47'Matanovic'in ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta top kaleci Ersin'de kaldı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'+4' İlk yarının sonunda en az 4 dakika daha oynanacak.

41'Beşiktaş bu dakikalarda takım halinde rakip yarı alanında boşluk arıyor.

37'Şık paslaşmalarla ceza sahasına giren Rafa'nın vuruşunda kalecinin çeldiği top direkten döndü.

32'Gedson'un sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.

30'Beşiktaş 2-0 geriye düşmesine rağmen oyunun kontrolünü bırakmadı.

27'PENALTI KAÇTI! Penaltı atışında topun başına geçen Immobile yaptığı vuruşta kaleciyi geçemedi.

26'Ceza sahasında topla buluşan Rafa'nın vuruşunda savunma elle müdahale etti. Hakem beklemeden Beşiktaş lehine penaltı kararı verdi.

22'GOL! Ebimbe skoru 2-0 yaptı. Kullanılan serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı. Koch'un kafayla indirdiği topa Ebimbe yaptığı vuruşla ağları havalandırdı.

19'GOL! Marmoush, Frankfurt'u 1-0 öne geçiren golü attı. Penaltı atışında topun başına geçen Marmoush yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

11'Pozisyonu izleyen hakem pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğunu tespit etti.

10'Yapılan VAR incelemesinin ardından hakem pozisyonu izlemeye gitti.

Pozisyon8'Immobile ceza sahasında yerde kaldı. Beşiktaşlı oyuncular penaltı beklese de hakem oyunu devam ettirdi.

6'Ndour'un ceza yayının sağından yaptığı şık vuruşta kaleci son anda kornere çeldi.

4'Beşiktaş rakip yarı alanında seri paslarla boşluk bulmaya çalışıyor.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt ilk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa, Rashica, Muci, Immobile

Eintracht Frankfurt: Santos, Nkounkou, Theate, Koch, Kristensen, Larsson, Dahoud, Ebimbe, Götze, Marmoush, Matanović