Fenerbahçe, Hollanda'dan 1 puanla döndü
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Twente ile 1-1 berabere kaldı. Twente'nin golünü Vlap atarken, Fenerbahçe'nin golü Amrabat'ın pasında Tadic'ten geldi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 4'e yükseltti.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Twente'nin konuğu oldu. Sarı-lacivertliler Hollanda ekibi ile 1-1 berabere kaldı.
Twente'nin golünü 28. dakikada Vlap kaydetti.
Fenerbahçe'nin golü ise Amrabat'ın şık pasında Tadic'ten geldi.
Bu sonucun ardından sarı-lacivertli temsilcimiz puanını 4'e yükseltti.
Twente - Fenerbahçe maçının önemli anları
90'Mücadelede son düdük geldi. Fenerbahçe, Twente ile 1-1 berabere kaldı.
90'Maçın sonuna 4 dakikalık uzatma geldi.
85'Fenerbahçe'de sol çarprazdan Amrabat'ın açtığı orta doğrudan dışarı gitti.
82'Mücadelenin bu dakikalarında tempo düştü.
71'GOL! Fenerbahçe, Tadic'in golüyle skoru eşitledi. Orta yuvarlağın solunda topu alan Amrabat, savunma bloğunun arasına derin pas gönderdi. Ceza sahasına sarkan Tadic, şık bir dokunuşla topu ağlara gönderdi.
64'TEHLİKELİ GELDİLER! Twente'de sol kanatta topla buluşan Lammers ceza sahası solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Top yandan dışarı çıktı.
54'Twente'de Van Bergen sol kanatta boşluk buldu ve kaleye doğru yöneldi. Bergen'in çektiği şutta kaleci Livakovic topu kornere çeldi.
50'Twente'de Van Bergen sol kanattan topu taşıyarak ceza sahasının sol tarafından sağ ayak içiyle yerden br şut çekti. Top kaleci Livakovic'de kaldı.
46'Maçta ikinci yarı başladı.
Maçın ilk yarısı 1-0 Twente üstünlüğünde tamamlandı.
45'İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.
44'Fenerbahçe'de Dusan Tadic kendi yarı alanının sağ tarafında Wolfswinkel'in sert müdahalesi sonrası yerde kaldı ve sakatlık yaşadı.
41'Twente'de Van Bergen sol kanatta çizgiye indi ve ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktası üzerinde Lammers topla buluştu ve gelişine şut denedi fakat top farklı şekilde dışarı gitti.
39'Fenerbahçe'de sağ kanatta Mert Müldür, ceza sahası içine orta yaptı. Topa yükselen İrfan Can yerde kaldı. Fenerbahçe bu pozisyonda penaltı bekledi.
Korner35'Fenerbahçe tehlikeli geldi! Yay üzerinde topla buluşan En Nesyri topu sağına çekerek sağ ayak içiyle şut çekti. Savunmaya çarpan top kornere gitti.
32'Twente'de merkezden topu ceza sahasına sürerek gelen Regeer, sol ayağının içiyle şut çekti. Livakovic topu kornere çeldi.
29'GOL! Twente, Vlap'ın golüyle maçta 1-0 öne geçti.
22'KAÇTI! Soldan etkili gelen Fenerbahçe'de Tadic'in pası ile ceza sahasında buluşan En Nesyri, karşı karşıya pozisyonda kaleci Unnerstall'ı geçemedi.
9'Fenerbahçe'de Szymanski sol kanattan ceza sahasına koşu yapan En Nesyri'ye uzun top düşündü ancak Twente savunmasıda Bruns araya girerek tehlikeyi önledi.
6'Fenerbahçe, kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
3'Twente'de Vlap sol kanattan ceza sahasına girerek sağ ayak içiyle yerden bir şut çekti. Top kaleci Livakovic'de kaldı.
1'Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.
Twente - Fenerbahçe ilk 11'ler
Twente: Unnerstall, Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine, Regeer, Vlap, Steijn, Van Bergen, Van Wolfswinkel, Lammers
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Becao, Djiku, Oosterwolde, Fred, Amrabat, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, En Nesyri