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Devlet Bahçeli DEM Partililerin elini neden sıktı? Sinan Burhan'a açıkladı

Devlet Bahçeli DEM Partililerin elini neden sıktı? Sinan Burhan'a açıkladı

Gazeteci Sinan Burhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşerek TBMM'de DEM Partili yöneticilerin elini sıkmasıyla ilgili edindiği bilgileri paylaştı. Burhan'a konuşan Bahçeli, "Beni harekete geçiren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı konuşmadır." dedi.

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1 Ekim'de TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti sıralarına yönelerek partinin yöneticileriyle el sıkışması çok konuşuldu.

Bugün Bahçeli ile görüşen Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Kübra Par ile Ana Haber'e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Burhan'ın paylaştığı bilgilere göre "Beni harekete geçiren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı konuşmadır." diyen Bahçeli, Erdoğan'ın Meclis açılışındaki "İktidar ve muhalefetiyle Meclis'in hasımlarımıza korku verecek bir şekilde çalışması elzemdir." şeklindeki konuşması üzerine DEM Partililerin elini sıkma kararı aldığını belirtti.

DEM Parti'nin adım atması bekleniyor

Burhan, eğer DEM Parti Türkiye partisi olma konusunda adım atacak olursa başta Bahçeli başta olmak üzere Cumhur İttifakı'ndan destek alacağını gördüğünü ifade etti.

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