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Galatasaray'ın rakibi RFS'nin teknik direktörü Morozs: Tarihteki ilk puanımızı aldık

Galatasaray'ın rakibi RFS'nin teknik direktörü Morozs: Tarihteki ilk puanımızı aldık

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Letonya temsilcisi RFS'nin teknik direktörü Viktors Morozs, tarihi bir beraberlik aldıklarını söyledi.

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Morozs, başkent Riga'daki Daugava Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk puanlarını aldıklarını aktaran Letonyalı teknik adam, "Aldığımız sonuçtan dolayı çok memnunum. Tarihteki ilk puanımızı aldık. Takım olarak çok mutluyuz. Galatasaray gibi bir takıma karşı iyi bir oyun sergiledik. Oyuncularım fiziksel olarak iyi durumdaydı. Bu sayede maçı berabere getirebildik." diye konuştu.

Viktors Morozs, maçı kazanamadıkları için hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadıklarının sorulması üzerine, "Maçı kazanamadığımız için hayal kırıklığımız yok. Aslında öne geçme şanslarımız oldu ama aldığımız sonuç bize yeter." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığı nedeniyle forma giyememesinin kendilerinin avantajı olduğunu dile getiren Morozs, "Osimhen oynasaydı farklı olurdu. Galatasaray'a güç katardı. Osimhen, Icardi'den farklı bir oyuncu. Bana göre savunmamızı daha rahat geçebilirdi. Böyle bir forvete karşı oynamak zor olurdu. Bugün oynamaması Galatasaray için bir eksiklik oldu. Osimhen güçlü ve tehlikeli oyuncu. Bugün oynasaydı bizim için zor olurdu." şeklinde görüş belirtti.

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