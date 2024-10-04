'Aklımı yitireceğim' diyen Uğur Karakullukçu'dan Galatasaray isyanı: Buradan ilan ediyorum

Uğur Karakullukçu, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Letonya temsilcisi Rigas'a berabere kalmasını sert sözlerle eleştirerek, "Buradan ilan ediyorum. Rigas son 24'e kalsın bu turu geçsin mesleği bırakırım. Bu kadar bomboş bir takım. Aklımı yitireceğim vallahi. " dedi.

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UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Galatasaray, deplasmanda Avrupa'nın en zayıf takımlarından RFS'ye puan vermesi taraftarı şoke etti.

Garanti gözüyle bakılan maçta sarı kırmızılı takımın, 2-0'dan berabere kalması tepkiyle karşılandı.

"Hiçbiri süper ligde oynayamaz"

Futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu, Galatasaray'ın hüsran gecesini Youtube kanalında böyle değerlendirdi:

"Galatasaray yerel takım değil. Galatasaray derbi galibiyetiyle uyutabileceğiniz takım değil. Karşınızdaki takım Avrupa kupalarının en zayıf 2-3 takımından biri. Bahaneniz de yok. Gerçekten insan deliriyor. yemin ediyorum hiçbiri süper ligde oynayamaz.

Hepinizin maaşı toplam Rigas kadar. Ben Galatasaray'ı Avrupa'da sevdim. Benim Galatasaray'da izlediğim ilk maç Manchester United'ı eleyerek son sekize kalan Galatasaray. Galatasaray Avrupa takımıdır zaten. Şampiyonlar liginin gediklisiydi.

"Son 24'e kalsın mesleği bırakırım"

Avrupa Ligi'nde olmaması gereken takım. Ya bunlar son 24'e kalsın mesleği bırakırım. Buradan ilan ediyorum. Rigas son 24'e kalsın bu turu geçsin mesleği bırakırım. Bu kadar bomboş bir takım. Aklımı yitireceğim vallahi. Aklımızla alay mı ediyorsunuz?

"Vallahi zıvanadan çıktım"

Avrupa'da çıktığınız maçlara bak. Avrupa ligine katılmış en zayıf takımı geçemiyorsunuz. 2-0 öne geçiyorsun bu takımı yenemiyorsunuz. Ne Avrupa hayali ya. 90 milyon euro ile şampiyonluğa oynuyorsunuz diye bütün rezilliklere kepazeliklere susacak mıyız? Yeter ona sus buna sus. Vallahi zıvanadan çıktım.

"Sokağa çıkarken utanmanız lazım"

Bundan daha garanti Avrupa maçı olmaz. Fenerbahçe elendi diyorlar Lille Real Madrid'i yendi. Gidip video çekmem şu Rigas'a zamanıma yazık derim. Ben bunlara alışmak istemiyorum. Sokağa çıkarken utanmanız lazım. Priminiz Rigaslı futbolcuların maaş toplamından fazla. "