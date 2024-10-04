Plan yapanlar müjde! Haftasonu sıcaklık artıyor, yazı aratmacak

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artıyor.Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Eylül (Bugün) 2024 Cuma günü için günlük hava durumu tahminini açıkladı. Rapora göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise 2 ila 4 derece artacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 4 Eylül hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminleri açıklandı.
Yapılan son tahminlere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 26°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 30°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 26°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Az bulutlu
KONYA °C, 26°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 27°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 30°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 26°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 27°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 26°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 25°C
Az bulutlu
VAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık