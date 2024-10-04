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Plan yapanlar müjde! Haftasonu sıcaklık artıyor, yazı aratmacak

Plan yapanlar müjde! Haftasonu sıcaklık artıyor, yazı aratmacak

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artıyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Eylül (Bugün) 2024 Cuma günü için günlük hava durumu tahminini açıkladı. Rapora göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise 2 ila 4 derece artacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 4 Eylül hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminleri açıklandı. 

Yapılan son tahminlere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık


İSTANBUL °C, 26°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 30°C
Az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 26°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Az bulutlu

KONYA °C, 26°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 27°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 30°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 26°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 25°C
Az bulutlu

VAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

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