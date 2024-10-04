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Cem Küçük yazdı: Metropoll’ün anketi ve Mansur Yavaş’ın ayak sesleri

Cem Küçük yazdı: Metropoll’ün anketi ve Mansur Yavaş’ın ayak sesleri

Türkiye yazarı Cem Küçük, Metropoll araştırmanın son anket sonuçlarına dikkatleri çekti. Küçük, "Ankete göre AK Parti tekrar birinciliğe gelmiş. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mansur Yavaş önde görünüyor." ifadelerini kullanan Küçük, erken seçim için 2027 Kasım tarihine işaret etti.

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Cem Küçük, geçmiş seçim analizlerini hatırlattı. Son zamanlarda Anadolu'yu gezdiğini ve vatandaşlarla konuştuğunu açıklayan Cem Küçük, vatandaşın gündeminin ilk sırasında hala ekonominin olduğunu belirtti.

"Peki bugün seçim olsa ne olur? Benim sokakta gördüğüm şu: AK Parti birinci parti olur ama Cumhur İttifakı çoğunluğu alamaz. " ifadelerini kullanan Küçük, şunları kaydetti:

Özellikle iş dünyası ve küçük esnaf iyi durumda değil. Para pahalı ve bulunamıyor. Nakit dönmüyor. Anadolu’da özellikle CHP’li belediyeler iyi çıkmadı. İnsanlar CHP’nin hizmetinden memnun değil. Zaten belediyeler başarılı bulunsa CHP alıp götürecek. Özgür Özel’in siyaset izleme biçimi olumlu bulunuyor. Erdoğan’a karşı kullandıkları millette olumlu karşılık buluyor...  

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gelirsek. Açık konuşmak lazım, Mansur Yavaş önde. Eğer Erdoğan, Yavaş ve İmamoğlu yarışırsa, ikinci tura Erdoğan ve Yavaş kalır. Seçimi Yavaş şu anın şartlarında rahat kazanır.  

Şayet İmamoğlu-Yavaş yarışırsa rahatlıkla gene Yavaş kazanıyor. Benim sokakta gördüğüm bu. Milletin Mansur Yavaş’a ilgisi yoğun. Mansur Yavaş’ın ayak sesleri her yerden duyuluyor. Tabii ki daha erken, çok şey değişir. Mansur Yavaş’ı insanlar kendinden görüyor. "İmamoğlu gibi şikâyet etmiyor. Hükûmetle kavga etmiyor. Devleti idare eder" diye düşünülüyor.  

AK Parti bence hâlâ sokakta ne konuşulduğunun çok farkında değil. Benden söylemesi. En güçlü Erdoğancılar bile Mansur Yavaş’a rahatlıkla oy veririz diyorlar. İmamoğlu Karadenizli ama bugün seçim olsa Mansur Yavaş o bölgede İmamoğlu’nu rahat geçiyor. 

Bana inanmayan sokağa çıkıp vatandaşla konuşabilir.

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