Zafer Şahin, İsrail’in Türkiye’ye olası saldırı planını yazdı

Milliyet yazarı Zafer Şahin, Jerusalem Post gazetesinin açıkladığı listeye dikkat çekerek "O listeye bakınca görüyorsunuz ki… Dünya genelinde finans, medya ve siyasette ipleri elinde tutan kim varsa Yahudi!Dünyaya hükmeden, insanlığın kanını emen küresel çetenin adeta koçbaşı. Ayrılmaz bir parçası.O sebeple “8 milyonluk İsrail bize mi saldıracak” diyenler iyi düşünsün." dedi.

Abone ol

"Fırsatını bulursa Türkiye’ye de saldırır. Bize askeri güçle saldırması elbette ki küçük ihtimal. Ama en küçük bir zafiyet gösterirsek Suriye’nin kuzeyinde “2. İsrail Ordusu” olarak konumlandırdıkları, besledikleri terör ordusunu üzerimize salacaklarından hiç şüpheniz olmasın. Zafiyet göstermemizi beklerlerken boş da durmazlar. Durmuyorlar… Ne mi yaparlar? Ya da ne yapıyorlar?" ifadelerini kullanan Şahin, dünyanın en etkili 50 Yahudisi’nin başında olduğu kurumlara, şirketlere dikkatleri çekti. Şahin yazısında şunları kaydetti:

İsrail’in Türkiye’ye nasıl ve hangi enstrümanlarla saldıracağı o listede yazıyor çünkü.

Listenin 19. sırasında İsrail İstihbarat Kurumu Başkanı var!

2024 yılı içinde MİT’in yakaladığı MOSSAD ajanlarını hatırlayın. Sizce deşifre olan ve paketlenen o ekip Türkiye’de neyin altyapısını oluşturmaya çalışıyordu?

Sosyal medyada her gün ortaya atılan onlarca yalanı, toplumu kutuplaştırmak, birbirine düşürmek için pişirilen algı çalışmalarını kim, hangi mutfakta hazırlıyor? Kimlere servis ettiriyor?

İran istihbaratına kadar sızan İsrail’in, Türkiye’de medya başta olmak üzere nerelere kadar elinin uzandığını biliyor muyuz?

Ankara Altındağ ve Kayseri’de yabancı düşmanlığını körükleyerek çıkartılan olayların arkasındaki yabancı istihbarat servisi hangisiydi?

ABD Hazine Bakanının “En etkili 20. Yahudi” olarak gösterildiği listedeki büyük yatırım, medya ve finans şirketlerinin başındaki isimlerin Türkiye’yi hedef alacak bir ekonomik saldırıda üstleneceği rol acaba ne olur?

Yıllardır İsrail ile dirsek temasında olan PKK ve FETÖ’nün içinde o listede adı geçenlerle yolu kesişen kimse yok mudur acaba?

Alın size İsrail’in Türkiye’ye olası saldırı planları…

İkna olmayanlar için Salı günü devam edeceğiz.

Yazının tamamını okumak için tıklayın