Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı sebebi 'sağcılıkla' ilgili skandal sözleri

Gazeteci ve yazar Enver Aysever, YouTube yayınında yaptığı 'sağcılık' ithamları ile başını yaktı. Yayında "sağcılığın kriteri yoktur, vicdanı yoktur' diyen Enver Aysever, "Din ve milliyetçilik tacirliği yaparlar" dedi. Bu sözler sonrasında Enver Aysever Youtube yayını çıkışında gözaltına alındı.

Gazeteci ve yazar Enver Aysever, YouTube kanalında yaptığı canlı yayının ardından gözaltına alındı. Enver Aysever'in, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e verdiği röportajdaki "İstedikleri zaman malınıza el konuluyor; ülkemize komünizm gelmesin diye mücadele ettiğim için çok pişmanım" ifadelerine yönelik yorumlarının gözaltı işleminin gerekçesi yapıldığı belirtildi. Enver Aysever'in avukatı, müvekkilinin düşünce özgürlüğü kapsamında eleştiri yaptığını ve yayının sosyal medyada kırpılarak algı oluşturulduğunu öne sürdü.

Aysever ne dedi? Sağcılarla ilgili sözleri

Aysever, kendi YouTube kanalında yaptığı yayında sağ görüşlü vatandaşları hedef alan ağır ithamlarda bulunmakla eleştirilmişti. Aysever şu ifadeleri kullanmıştı:

-"Sağcılığın herhangi bir kriteri yoktur. Vicdanı yoktur. Din tacirliği yapar. Milliyetçilik tacirliği yapar.



-Bir vicdanlı insan gördüğünüz zaman dindar bile olsa o solcudur biliyor musunuz? O solcudur. Vicdanı olan insan solcudur.

-Hayvana kıyamaz, ağaca kıyamaz, insanlara kıyamaz, dünyaya kıyamaz. Hayat oradan bakar. Solcu olmak. Solcu olmak insan olmanın birinci koşuludur. Bunu hiç unutmayın.

-İster dindar olun, ister milli şey olun. Yurt yani kendinizi milliyetçi zannedin. Hayır. Solcu olduğunuz zaman ancak paraya pula itimat etmezsiniz."