Konya'da sabah saatlerinde korkutan deprem!

Konya'nın Karapınar ilçesi AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre 3.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremin büyüklüğünü uluslararası deprem enstitüsü ise 4.3 olarak duyurdu. .

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Konya güne depremle uyandı. AFAD'dan alınan bilgilere göre Konya'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Karapınar ilçesi olan deprem saat 08.57 sıralarında oldu. Depremin derinliği, 10 km olarak duyuruldu. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Konya'da 2 gün önce de 3,6 büyüklüğünde deprem​ meydana gelmişti. Merkez üssünün Selçuklu​ olduğu aktarılmıştı.

Saat 00.54 sularında meydana gelen depremin derinliği de 7 kilometre olarak kaydedildi.