Yeni banknot basılacak mı? TCMB Başkanı Karahan noktayı koydu

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, eylül ayı enflasyon rakamlarının beklentilerinin üzerinde geldiğini açıkladı. Karahan, son zamanlarda yeniden gündeme gelen yeni banknot basılacağı iddialarına da açıklık getirdi.

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, eylül ayı enflasyon rakamlarının beklentilerinin üzerinde geldiğini açıkladı. Karahan, yeni banknot tartışmalarına da son noktayı koydu.

Yeni banknot açıklaması

Yeni banknotların basılıp basılmayacağını ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Karahan, şu ifadelere yer verdi:

Burada bir kere, Merkez Bankası olarak bankalar ne talep ediyorsa biz emisyon işlemi çerçevesinde bunu kesintisiz olarak sağlıyoruz. Bankalar ATM'lere kendi tercihleriyle de doğrultusunda ve piyasa ihtiyaçları doğrultusunda kupür yüklemesini yapıyorlar. Tedavüldeki kupür kompozisyonuyla ilgili, değerlendirdiğimizi söylemiştim. Biz bunu nakit dışı ödeme araçlarındaki gelişmeleri de değerlendirerek bir karar aldık ve şu anda kupür çalışması yok. Mevcut kupürlerle devam ediyoruz ama dönem dönem değerlendirmeler yapıyoruz.

"Sürdürülebilir büyüme sağlanacak."

Karahan, reel sektörde yavaşlamaya yönelik soruya, "2024'te büyümede bir miktar yavaşlama olmasını bekliyoruz. Bu sene büyüme potansiyel büyümenin bir miktar altında gerçekleşecek. Bunun yanında OVP'de belirtildiği gibi, enflasyon indikçe, kalıcı fiyat istikrarı sağlandıkça sürdürülebilir büyüme sağlanacak." dedi.

Firmaların konkordatoda bulunmasına ilişkin soruya ise Karahan, "Finansal stres altındaki firmalar faaliyetlerine devam ederken ödeme kolaylığı elde etmek için konkordato talebinde bulunabiliyor. Bütün verilerin tarihsel ortalamaların oldukça altında olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Haziranda dezenflasyon sürecinin başladığını, bundan sonra da ara hedeflere uyumlu olarak enflasyonu düşürmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Karahan, manşet enflasyonun düşmeyi sürdüreceğini dile getirdi. Dönem dönem enflasyon dinamiğini gözden geçirdiklerini anlatan Karahan, "Bizim işimiz enflasyon yüzde 5'e gidene kadar bitmeyecek. Ondan sonra da zaten Merkez Bankalarının görevi f