SPK'dan iki şirketin sermaye artırımına onay

SPK, Europower Enerji'nin 440 milyon liralık, Pasifik Eurasia'nın ise 504 milyon liralık bedelsiz sermaye artırım başvurusunu onayladı.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı haftalık bülten ile birçok önemli kararını duyurdu. Kurul, Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ'nin 440 milyon lira, Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ'nin ise 504 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurularını onayladı. Ayrıca, Shell & Turcas Petrol AŞ'nin 9 milyar liralık, Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 4 milyar liralık, Akbank TAŞ'ın 40 milyar lira ve 5 milyar dolarlık, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ'nin ise 1 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracı başvuruları da olumlu karşılandı.

Bununla birlikte, Nurol Varlık Kiralama AŞ, Değer Varlık Kiralama AŞ ve ZKB Varlık Kiralama AŞ'nin ayrı ayrı 3 milyar liralık, Halk Varlık Kiralama AŞ'nin ise 10 milyar liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı için yapılan başvurular da onaylandı. Gayrimenkul yatırım fonları tarafında, Natura Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin Birinci ve İkinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşlarına izin verilirken, Nurol Portföy Yönetimi AŞ'nin Sekizinci, Dokuzuncu ve Nufon Gayrimenkul Yatırım Fonları'na ait katılma paylarının ihracı onaylandı.

İdari Para Cezaları ve Suç Duyuruları SPK, denetimler sonucunda çeşitli şirket ve kişilere yönelik idari para cezaları uygulanmasına karar verdi. Inveo Portföy Yönetimi AŞ hakkında, fon portföyünün unvanına uygun olmayan şekilde yönetilmesi gerekçesiyle şirkete 1 milyon 575 bin 108 lira ceza verildi. Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay piyasasında yapılan işlemlerle ilgili olarak 23 kişiye toplam 58 milyon 835 bin 609 lira idari para cezası kesildi.

Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Taşımacılığı, Vakko Tekstil ve diğer büyük firmaların pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak bir kişiye 6 milyon 658 bin 688 lira ceza uygulanırken, açığa satış işlemi yasağına aykırı davranan 13 tüzel kişiye 52 milyon 503 bin 606 lira para cezası verildi. Depo şartı tedbirine aykırı işlem gerçekleştiren 53 tüzel kişi ise toplamda 103 milyon 62 bin 634 lira para cezasına çarptırıldı.

Ayrıca, izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunduğu tespit edilen bir kişi hakkında suç duyurusunda bulunulacağı, yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptıran 50 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığı da bültende yer aldı.