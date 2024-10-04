Nedim Şener'den 'kolpacı' dediği İran'a tepki: Göstermelik misilleme

Nedim Şener, İran'ın İsrail'e füze saldırısını göstermelik olarak niteledi. İsrail'deki hedeflere ciddi zarar vermediğini yazan Şener, İran'ın ABD ve İsrail ile birlikte bölgede en çok Müslüman katleden ülke olduğunu savundu.

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İran'ın, eski Hamas lideri İsmail Heniyye ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesine karşılık yaptığını belirttiği misilleme konuşulmaya devam ediyor.

200'e yakın füze atıldığı İsrail'de 1 kişinin öldüğü onun da Batı Şeria'da yolda yürüyen Filistinlinin olması kafaları karıştırdı.

Sosyal medyada “Acaba İran-ABD-İsrail arasında kirli bir pazarlık mı var?" yorumları yapıldı.

İran'ın misillemesini "Soykırımcı İsrail’in katliamları Kolpacı İran’ın misillemeleri" başlıklı yazısında değerlendiren Hürriyet yazarı Nedim Şener, İran'ın eylemlerinde samimi olmadığı görüşünde.

Haniye suikastı sonrası pazarlık

Kasım Süleymani suikastı ve İran'ın Şam Büyükelçiliği'ne saldırıya göstermelik misilleme yaptığına dikkat çeken Şener, Haniye suikastı sonrası ise Tahran'ın misilleme yerine ABD ile pazarlık yaptığının ortaya çıktığını yazdı.

"İsrail ile birbirinden farkı yoktur"

Son saldırı için "Ne ölü ne yaralı haberi vardı ne de belli başlı İsrail hedeflerine zarar verilmişti" değerlendirmesinde bulunan Şener, şu ifadelere yen verdi:

"Buradan kısaca söyleyeyim: Soykırımcı İsrail, suç ortağı ABD ve Avrupa ülkeleri ile Türkiye’de Mossad’dan daha sonra en çok ajanı yakalanan ve PKK terör örgütüne kucak açıp, Şii Hilali peşinde Müslüman bölge insanının kanına giren, ABD ve İsrail’in önünde ise süt dökmüş kediye dönen İran ve onların ajanlarının, onlarla işbirliği yapanların benim gözümde birbirinden farkı yoktur."