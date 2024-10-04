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Trafiğe bir tabela daha ekleniyor! Duman, sis, yağmur ve kar gibi hava koşullarına karşı uyaracak

Trafiğe bir tabela daha ekleniyor! Duman, sis, yağmur ve kar gibi hava koşullarına karşı uyaracak

AB, R-33 isimli yeni trafik levhası hakkında detayları paylaştı. Yeni tabela bölgedeki duman, sis, yağmur ve kar gibi hava koşullarına yönelik uyarıda bulunacak.

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Avrupa Birliği (AB), trafik işaretlerine yönelik yaptığı değişikliklere bir yenisini ekledi. Eylül ayında R-120 adı verilen 'düşük emisyonlu bölge' tabelasını İspanya'da kullanıma açan AB, şimdi de R-33 isimli yeni trafik levhası hakkında detayları paylaştı.

Ne anlama geliyor?

Beyaz bir arka planın üzerinde bulunan pürüzlü çizgilerin içerisinde kaybolan bir arabanın yer aldığı işaret, bölgedeki duman, sis, yağmur ve kar gibi hava koşullarına yönelik uyarıda bulunacak. Özellikle yüksek rakımlı ve düzenli yağış alan, yaygın şekilde sis görülen alanlara yerleştirilecek levhalar, sınırlı görüş nedeniyle sürücüleri tehlikelere karşı uyaracak. 

Türkiye'de uygulanacak mı?

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Avrupa Birliği'ne aday ülkeler arasında yer alan Türkiye, AB uyum yasası çerçevesinde son aylarda yapılan değişiklikleri uygulamaya hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak değişiklik ile söz konusu iki tabelanın Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne eklenmesi ve Karadeniz başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerine yerleştirilmesi bekleniyor.

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