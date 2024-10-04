Deniz Portföy'den sterlin serbest fonu

Deniz Portföy, sterlin cinsinden serbest fonunu hayata geçirdi

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Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Portföy Genel Müdürü Haldun Alperat, sektörde 400 milyar lira yatırım fonu büyüklüğüne ve 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olduklarını belirterek, halihazırda 104 fonla yatırımcıların varlık seçimlerine destek olmak için çalıştıklarını kaydetti.

Fon çeşitliliğini artırırken hem müşterilerin ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hem de yeniliği ön planda tutarak sektöre hareket getirmeyi önemsediklerini aktaran Alperat, 'Son dönemde özellikle sterline yönelik talebin ciddi oranda arttığını gözlemliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Alperat, yatırımcıların birikimlerini döviz çeşitliliğiyle değerlendirme eğiliminde olduğuna dikkati çekerek, 'Deniz Portföy olarak, birikimlerini sterlin bazında değerlendirmek isteyenler için bir ilk ve alternatif niteliğindeki ürünümüzü yatırım dünyasına sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de alternatif temalara yatırım yapmaya devam edeceğiz.' açıklamasını yaptı.