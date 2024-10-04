Sinan Ateş davasında savcı iki tahliyeye itiraz etti

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi davasında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce dosyası ayrılan sanık Serdar Öktem'in adli kontrol şartıyla ve beraat eden sanık Çağlar Zorlu'nun tahliyesine savcı itiraz etti.

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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi davasında yeni bir süreç başlıyor. Daha önce adli kontrol şartıyla tahliye edilen sanık avukat Serdar Öktem ve cinayetin planlanmasında rol oynadığı iddia edilen Çağlar Zorlu'nun tahliyelerine, duruşma savcısı tarafından itiraz edildi. Savcı, sanıkların suçun ağırlığı ve kaçma riski göz önüne alındığında adli kontrolün yeterli olmadığını belirterek, tutuklanmalarını talep etti. Mahkeme, savcının bu itirazını değerlendirerek yeni bir karar verecek.

Öktem'in tahliyesine ilişkin itiraz gerekçesinde 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan yargılanan Öktem'e isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların mevcudiyeti ve atıla suça ilişkin yasada belirtilen ceza miktarı dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı belirtildi.

Zorlu'nun tahliyesine ilişkin itirazın gerekçesinde ise sanığa isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olguların mevcudiyeti, atılı suça ilişkin olarak yasada belirtilen ceza miktarı ve sanığın yargılamadan kaçma tehlikesi dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı beyan edildi.