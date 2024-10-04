Fuzul Toprak İstanbul Esenler'de yeni proje başlatıyor

Fuzul Topraktan, İstanbul'un Esenler ilçesinde yeni bir proje başlatacak.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de erişilebilir konutlar üretmek için 'Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi'ni hayata geçiren Fuzul Topraktan, konuta erişim sorununun çözümünün bir parçası olmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda şirket, Esenler'in 15 Temmuz Mahallesi'nde yeni bir proje geliştirmek için harekete geçti.

12-13 Ekim'de 'Yeni Esenler' projesinin tanıtım toplantısını gerçekleştirmeye hazırlanan Fuzul Topraktan, Selçuklu mimarisinin hakim olduğu projeyle bölgenin gelişimine de katkı sağlayacak. 62 bin metrekare inşaat alanına sahip proje, 15 Temmuz Millet Bahçesine komşu konumuyla da yatırımcılarına yeşil alan deneyimi sunacak.

'Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi' ile bugüne kadar 1500'ün üzerinde konutun arzını gerçekleştiren Fuzul Topraktan, 1100 konutun da arsa payının satışını tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Konut imarlı arsalara topraktan yatırım yapma imkanı sağlayan Fuzul Topraktan, 'Yeni Esenler' projesiyle de 12 ay gibi kısa bir sürede 6 projeyi hayata geçirmiş oldu. Yatırımcılar tarafından ilgi gören Başakşehir, Ispartakule, Pendik, Arnavutköy, Başakşehir Ayazma projelerinin ardından ise 'Yeni Esenler' projesinin de ilgi odağı olması bekleniyor.