Bakanlık ifşa etti! Ünlü fast food zincirinin Türkiye şubesinde skandal: Kanatlı eti kullanmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2 Ekim tarihinde yayınlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde dünyaca ünlü fast food zinciri Arby's'in Kayseri'deki bir şubesi de yer aldı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim tarihinde yayınladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi vatandaşlar tarafından titizlikle inceleniyor. Listede en çok dikkat çeken markalardan biri ise dünyaca ünlü fast food zinciri oldu.

Dünya genelinde her gün milyonlarca insanın gittiği Arby's'in Kayseri'de bulunan bir şubesinde yapılan incelemelerde, müşterilere sunulan Roast Beef ürününde dana eti yerine kanatlı eti kullandığı tespit edildi.

Ünlü markanın bu listede yer alması tüketicilerin tedirginliğini daha da artırırken, Arby’s firması ise henüz konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.