Karadut dizisinde olay sahne! Baba kızına erkekle öpüştü diye toprak yedirdi

İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın başrolü paylaştığı Karadut dizisinin 3. bölüm fragmanı olay oldu. Dizide Zuhal'in Tayfun'la öpüştüğünü gören baba Çetin, kızına annesinin mezar toprağını yedirdi. Bu sahne tepkiyle karşılandı.

Abone ol

İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın başrolü paylaştığı ATV'nin yeni sezon dizilerinden olan Karadut, yayına başladığı ilk bölümden itibaren gündemden düşmedi.

Aşk, aile ve ilişkilerin temel alındığı ve Zuhal karakterinin hayatına odaklandığımız dizide, bir yanda ödüllü bir uzman diğer yanda akşam eve geldiğinde babasını yıkayan bir genç kadın izlemiştik.

Zuhal karakterinin kardeşiyle yaşadığı "çılgın bakire" diyaloğu da gündeme gelmişti.

Sahnede kendisine annelik yapan yıllarca ona bakan Zuhal’in kız kardeşi Begüm, “Hanımefendi gergin çünkü gelinlik gördü. Kız kurusu asabi tabii. Yok kendi ayakları üzerinde duran özgür kadınmış da yok ilham veren güçlü kadın modeliymiş… Güçlü kadın, o da yersen tabii. Ödülünü alır almaz koşa koşa babasına kese yapmaya gelen güçlü kadın di mi? Babasının kölesi, asosyal, hayatsız güçlü kadın. Bu kızların evli olması bile batıyor sana. Sen mezardaki annemizin hayatını yaşıyorsun diye bizim de ölmemiz lazım di mi? Çünkü çılgın bakire istiyor ki kız kardeşleri de kendi gibi kız kurusu olsun” sözlerini kullanmıştı.

Yeni bölümün ardından yayınlanan 3. bölüm fragmanında ise toprak yedirme sahnesi olay oldu.

Baba Çetin Zuhal'i Tayfun'la öpüşürken gördü.

Kızını bir erkekle öpüşürken gören Çetin çileden çıkıp Zuhal'i annesinin mezarlığına götürdü. "Senin kirini ancak toprak temizler" diyerek Zuhal karakterine toprak yedirdi. Bu sahne ise tepkiyle karşılandı.

Sosyal medyada yapılan yorumlar şöyle...

Karadut dizisi konusu nedir?

Kariyerinin zirvesinde bir kişisel gelişim uzmanı olan Zuhal Erdem, modern şehirli bir kadın gibi görünmesine rağmen üç kız kardeşi ve babasıyla yaşadığı evinde bambaşka biridir. Ettiği yemin yüzünden babası Çetin’in kurduğu düzen ve kuralların dışına çıkamayan Zuhal, kardeşi Aslı’nın düğün hazırlıklarını izlerken bir kez daha yalnızlığıyla yüzleşir.

Bu sırada tesadüf eseri yoluna çıkan kişinin hayatını değiştireceğinden habersizdir. Tayfun’la kaderi sürekli kesişen Zuhal, duygularına karşı koymaya çalışır. Tayfun, Zuhal’in direncini anlamaya çalışırken beklenmedik bir trajedi Zuhal’in babasına ettiği yeminin arkasındaki gerçeği ortaya çıkaracaktır.