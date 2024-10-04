BIST 8.889
DOLAR 34,25
EURO 37,82
ALTIN 2.929,95
HABER /  DÜNYA

Bebek katili İsrail uçakları Gazze'de evi bombaladı çok sayıda sivil öldü

Bebek katili İsrail uçakları Gazze'de evi bombaladı çok sayıda sivil öldü

 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

Abone ol

Gazze'nin orta bölgesindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Deyr el-Belah kentinde İsrail savaş uçaklarının saldırısında ölen 4 kişinin naaşı ile çok sayıda yaralının hastaneye getirildiği aktarıldı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, arama kurtarma ekipleri Nusayrat Mülteci Kampı'nda yıkılan bir binanın enkazından 2 kişinin cansız bedenini çıkardı.

Han Yunus kentinde de Ebu Cezer ailesinin hedef alınması sonucu 3 Filistinli ölürken çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Han Yunus kentinde İsrail askerleri Filistinlilerin evlerine doğru ateş açtı. Refah kentinde de İsrail topçuları Mevasi Mülteci Kampı'nı hedef aldı.

İsrail ordusu ayrıca Şucaiyye ve Zeytun mahallelerindeki Filistinlilerin evlerini ateş altına aldı.

Görgü tanıklarına göre İsrail hücumbotları Gazze kentinin deniz kıyılarına top mermileri attı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 788 Filistinli öldü, 96 bin 794 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi güncellendi
Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi güncellendi
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
SPK'dan 50 internet sitesi için kapatma talebi
SPK'dan 50 internet sitesi için kapatma talebi
Hazine ve Maliye Bakanlığı kuyumculara ilişkin denetimlerinde hız kesmiyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı kuyumculara ilişkin denetimlerinde hız kesmiyor
Toprak Razgatlıoğlu'na İtalya gazeteci övgüler yağdırdı
Toprak Razgatlıoğlu'na İtalya gazeteci övgüler yağdırdı
MediaMark kampanya başlattı indirimli ürünler tüketicilerle buluştu
MediaMark kampanya başlattı indirimli ürünler tüketicilerle buluştu
Karadut dizisinde olay sahne! Baba kızına erkekle öpüştü diye toprak yedirdi
Karadut dizisinde olay sahne! Baba kızına erkekle öpüştü diye toprak yedirdi
Biden Orta Doğu'da olası bir savaş için konuştu: 'İnanmıyorum'
Biden Orta Doğu'da olası bir savaş için konuştu: 'İnanmıyorum'
KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı: ÖSYM duyurdu
KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı: ÖSYM duyurdu
TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı
TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı
Enerjisa Enerji 128 proje arasından 1. seçildi
Enerjisa Enerji 128 proje arasından 1. seçildi
Bakanlık ifşa etti! Ünlü fast food zincirinin Türkiye şubesinde skandal: Kanatlı eti kullanmışlar
Bakanlık ifşa etti! Ünlü fast food zincirinin Türkiye şubesinde skandal: Kanatlı eti kullanmışlar