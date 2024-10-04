MediaMark kampanya başlattı indirimli ürünler tüketicilerle buluştu

MediaMarkt, 7 Ekim'e kadar sürecek "Tam Zamanı" kampanyasını başlattı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, tüketicilerine farklı kampanyalar sunmaya devam ediyor.

Kampanya tabletten kahve makinesine, robot süpürgeden dikey süpürgeye birçok ürünü tüketicilerle buluşturuyor.

Kampanyada, Huawei Matepad SE 11 6/128 GB Tablet 5 bin 499 lira, JBL Cinema SB170 2.1 Kanal Soundbar ve Kablosuz Subwoofer 9 bin 699 lira, Delonghi Magnifica Plus ECAM320.70.TB Tam Otomatik Kahve Makinesi 25 bin 999 lira, Koenic KCVC 8015 TR Pratik Kablolu Dikey Süpürge 899 lira, Philips XU7000/02 Homerun 7000 Serisi Aqua Robot Süpürge ise 21 bin 999 liradan satışa sunuldu.

Kampanya, şirketin Türkiye genelindeki 100 mağazasında ve online alışveriş sitesinde geçerli.