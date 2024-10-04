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MediaMark kampanya başlattı indirimli ürünler tüketicilerle buluştu

MediaMark kampanya başlattı indirimli ürünler tüketicilerle buluştu

MediaMarkt, 7 Ekim'e kadar sürecek "Tam Zamanı" kampanyasını başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, tüketicilerine farklı kampanyalar sunmaya devam ediyor.

Kampanya tabletten kahve makinesine, robot süpürgeden dikey süpürgeye birçok ürünü tüketicilerle buluşturuyor.

Kampanyada, Huawei Matepad SE 11 6/128 GB Tablet 5 bin 499 lira, JBL Cinema SB170 2.1 Kanal Soundbar ve Kablosuz Subwoofer 9 bin 699 lira, Delonghi Magnifica Plus ECAM320.70.TB Tam Otomatik Kahve Makinesi 25 bin 999 lira, Koenic KCVC 8015 TR Pratik Kablolu Dikey Süpürge 899 lira, Philips XU7000/02 Homerun 7000 Serisi Aqua Robot Süpürge ise 21 bin 999 liradan satışa sunuldu.

Kampanya, şirketin Türkiye genelindeki 100 mağazasında ve online alışveriş sitesinde geçerli.

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