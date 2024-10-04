BIST 8.889
DOLAR 34,25
EURO 37,82
ALTIN 2.929,95
HABER /  GÜNCEL

Biden Orta Doğu'da olası bir savaş için konuştu: 'İnanmıyorum'

Biden Orta Doğu'da olası bir savaş için konuştu: 'İnanmıyorum'

Orta Doğu'daki çatışmaların daha da tırmanma olasılığı her geçen gün artarkan, ABD Başkanı Joe Biden'dan bölge için savaş değerlendirmesi geldi. Biden, Orta Doğu'da topyekun bir savaşın çıkacağına inanmadığını duyurdu.

Abone ol

ABD BaşkanI Biden, Beyaz Saray'da İsrail'in Lübnan'a saldırılarına ilişkin gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Orta Doğu'da topyekun bir savaşın önlenip önlenemeyeceğinden emin olup olmadığı sorulan Biden, "Tam kapsamlı bir savaş olacağına inanmıyorum. Bence bundan kaçınabiliriz." dedi.

Başkan Biden, olası bir tam kapsamlı savaştan kaçınılabileceğini ancak bunun için "yapılacak çok şey" olduğunu sözlerine ekledi.

Biden, İsrail'e yardım etmek için Amerikan güçlerinin gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin soruya ise ABD'nin zaten İsrail'e yardım ettiğini söyleyerek "İsrail'i koruyacağız." ifadesini kullandı.

Biden'ın açıklamaları, İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e fırlattığı balistik füzelerin ardından geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 1 Ekim'de İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti. Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonu, İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da füze saldırısıyla İran'ın "büyük hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı: ÖSYM duyurdu
KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı: ÖSYM duyurdu
TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı
TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı
Enerjisa Enerji 128 proje arasından 1. seçildi
Enerjisa Enerji 128 proje arasından 1. seçildi
Bakanlık ifşa etti! Ünlü fast food zincirinin Türkiye şubesinde skandal: Kanatlı eti kullanmışlar
Bakanlık ifşa etti! Ünlü fast food zincirinin Türkiye şubesinde skandal: Kanatlı eti kullanmışlar
Deniz Portföy'den sterlin serbest fonu
Deniz Portföy'den sterlin serbest fonu
Sinan Ateş davasında savcı iki tahliyeye itiraz etti
Sinan Ateş davasında savcı iki tahliyeye itiraz etti
Fuzul Toprak İstanbul Esenler'de yeni proje başlatıyor
Fuzul Toprak İstanbul Esenler'de yeni proje başlatıyor
PFDK'dan Galatasaray ve Beşiktaş'a para cezası
PFDK'dan Galatasaray ve Beşiktaş'a para cezası
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kazanamadı! UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kazanamadı! UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
Nedim Şener'den 'kolpacı' dediği İran'a tepki: Göstermelik misilleme
Nedim Şener'den 'kolpacı' dediği İran'a tepki: Göstermelik misilleme
Trafiğe bir tabela daha ekleniyor! Duman, sis, yağmur ve kar gibi hava koşullarına karşı uyaracak
Trafiğe bir tabela daha ekleniyor! Duman, sis, yağmur ve kar gibi hava koşullarına karşı uyaracak
Futbolda haftanın programı
Futbolda haftanın programı