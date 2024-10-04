BIST 8.889
DOLAR 34,25
EURO 37,82
ALTIN 2.929,95
HABER /  EKONOMİ

Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi güncellendi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi güncellendi

 Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 498'e yükseldi.

Abone ol

Söz konusu liste "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Bu kapsamda, tespit edilen, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 10 artarak 66'ya çıktı. Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı da 35 artışla 498'e yükseldi.

Bitkisel yağ, kanatlı eti...

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
SPK'dan 50 internet sitesi için kapatma talebi
SPK'dan 50 internet sitesi için kapatma talebi
Hazine ve Maliye Bakanlığı kuyumculara ilişkin denetimlerinde hız kesmiyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı kuyumculara ilişkin denetimlerinde hız kesmiyor
Toprak Razgatlıoğlu'na İtalya gazeteci övgüler yağdırdı
Toprak Razgatlıoğlu'na İtalya gazeteci övgüler yağdırdı
MediaMark kampanya başlattı indirimli ürünler tüketicilerle buluştu
MediaMark kampanya başlattı indirimli ürünler tüketicilerle buluştu
Karadut dizisinde olay sahne! Baba kızına erkekle öpüştü diye toprak yedirdi
Karadut dizisinde olay sahne! Baba kızına erkekle öpüştü diye toprak yedirdi
Biden Orta Doğu'da olası bir savaş için konuştu: 'İnanmıyorum'
Biden Orta Doğu'da olası bir savaş için konuştu: 'İnanmıyorum'
KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı: ÖSYM duyurdu
KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı: ÖSYM duyurdu
TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı
TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı
Enerjisa Enerji 128 proje arasından 1. seçildi
Enerjisa Enerji 128 proje arasından 1. seçildi
Bakanlık ifşa etti! Ünlü fast food zincirinin Türkiye şubesinde skandal: Kanatlı eti kullanmışlar
Bakanlık ifşa etti! Ünlü fast food zincirinin Türkiye şubesinde skandal: Kanatlı eti kullanmışlar
Deniz Portföy'den sterlin serbest fonu
Deniz Portföy'den sterlin serbest fonu