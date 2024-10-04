WhatsApp'ta dev yenilik: Artık 'gizlice' kullanılabilecek

Meta, WhatsApp uygulamasına yepyeni bir özellik ekledi. Artık tıpkı Instagram'daki gibi WhatsApp durumlarında kişi etiketleme yapılabilecek. Fakat Instagram'dakinden farklı olarak, etiketlenen kişiler gizli olacak.

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Anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni özellikler sunmaya başladı. Durum güncellemelerini beğenme, özel olarak bahsetme ve durumları yeniden paylaşma gibi özelliklerle kullanıcılar, birbirleriyle daha etkileşimli bir şekilde bağlantı kurabilecek.

WhatsApp'ın yeni güncellemesiyle birlikte kullanıcılar, durum güncellemelerine başka hesapları etiketleyip bahsedebilecek. Durum güncellemelerinde bahsedilen kişiler, bu güncellemeyi kendi hesaplarında yeniden paylaşma imkanına sahip olacak.

Bir durum güncellemesinde beş kişiye kadar etiketleme yapılabilecek. Bu etiketlemeler özel olacak yani etiketlenen kişinin adı görünmeden gerçekleştirilecek. Bahsedilen kişiler de anında bir bildirim alacak.

Güncellemeyle birlikte durum güncellemelerine beğeni bırakma özelliği de geldi. Kullanıcılar, tek bir dokunuşla durum güncellemelerine beğeni bırakabilecek. Beğeniler özel olacak ve yalnızca durumu paylaşan kişi tarafından görüntülenebilecek.

WhatsApp, bu yeni özellikleri "Arkadaşlarınızla ve ailenizle bağlantıda kalmanın en iyi yolu olan WhatsApp Durumunu daha da iyi hale getiriyoruz. Durum beğenmeleri, özel bahsetmeler ve sizden bahsedilen bir durumu yeniden paylaşabilme özelliğiyle, en çok önemsediğiniz kişilere erişmenizi kolaylaştırıyoruz" sözleriyle duyurdu.

WhatsApp, yeni özelliklerin sadece bir başlangıç olduğunu ve "Önümüzdeki birkaç ay içinde Durum ve Güncellemeler sekmesine daha fazla özellik getirerek en önemli kişilerinize en yakın olmanızı kolaylaştıracağız" açıklamasıyla, ilerleyen dönemde daha fazla güncelleme yapılacağını duyurdu.

WhatsApp geçtiğimiz günlerde görüntülü arama deneyimini geliştirmek için yeni özellikler duyurmuştu. Artık kamera filtreleri ve özelleştirilebilir arka planlar sayesinde kullanıcılar, aramalar sırasında arka planlarını değiştirebilecek ya da filtre uygulayabilecek. Ek olarak "Düzeltme" ve "Düşük Işık" gibi seçeneklerle, farklı ışık koşullarında görünüşlerini ve parlaklıklarını iyileştirebilecekler.