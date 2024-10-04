BIST 8.889
DOLAR 34,25
EURO 37,82
ALTIN 2.929,95
HABER /  GÜNCEL

WhatsApp'ta dev yenilik: Artık 'gizlice' kullanılabilecek

WhatsApp'ta dev yenilik: Artık 'gizlice' kullanılabilecek

Meta, WhatsApp uygulamasına yepyeni bir özellik ekledi. Artık tıpkı Instagram'daki gibi WhatsApp durumlarında kişi etiketleme yapılabilecek. Fakat Instagram'dakinden farklı olarak, etiketlenen kişiler gizli olacak.

Abone ol

Anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni özellikler sunmaya başladı. Durum güncellemelerini beğenme, özel olarak bahsetme ve durumları yeniden paylaşma gibi özelliklerle kullanıcılar, birbirleriyle daha etkileşimli bir şekilde bağlantı kurabilecek.

WhatsApp'ın yeni güncellemesiyle birlikte kullanıcılar, durum güncellemelerine başka hesapları etiketleyip bahsedebilecek. Durum güncellemelerinde bahsedilen kişiler, bu güncellemeyi kendi hesaplarında yeniden paylaşma imkanına sahip olacak.

Bir durum güncellemesinde beş kişiye kadar etiketleme yapılabilecek. Bu etiketlemeler özel olacak yani etiketlenen kişinin adı görünmeden gerçekleştirilecek. Bahsedilen kişiler de anında bir bildirim alacak.

Güncellemeyle birlikte durum güncellemelerine beğeni bırakma özelliği de geldi. Kullanıcılar, tek bir dokunuşla durum güncellemelerine beğeni bırakabilecek. Beğeniler özel olacak ve yalnızca durumu paylaşan kişi tarafından görüntülenebilecek.

WhatsApp, bu yeni özellikleri "Arkadaşlarınızla ve ailenizle bağlantıda kalmanın en iyi yolu olan WhatsApp Durumunu daha da iyi hale getiriyoruz. Durum beğenmeleri, özel bahsetmeler ve sizden bahsedilen bir durumu yeniden paylaşabilme özelliğiyle, en çok önemsediğiniz kişilere erişmenizi kolaylaştırıyoruz" sözleriyle duyurdu.

WhatsApp, yeni özelliklerin sadece bir başlangıç olduğunu ve "Önümüzdeki birkaç ay içinde Durum ve Güncellemeler sekmesine daha fazla özellik getirerek en önemli kişilerinize en yakın olmanızı kolaylaştıracağız" açıklamasıyla, ilerleyen dönemde daha fazla güncelleme yapılacağını duyurdu.

WhatsApp geçtiğimiz günlerde görüntülü arama deneyimini geliştirmek için yeni özellikler duyurmuştu. Artık kamera filtreleri ve özelleştirilebilir arka planlar sayesinde kullanıcılar, aramalar sırasında arka planlarını değiştirebilecek ya da filtre uygulayabilecek. Ek olarak "Düzeltme" ve "Düşük Işık" gibi seçeneklerle, farklı ışık koşullarında görünüşlerini ve parlaklıklarını iyileştirebilecekler.

ÖNCEKİ HABERLER
MEB duyurdu: Öğrenciler 8 Kasım'da ara tatile girecek
MEB duyurdu: Öğrenciler 8 Kasım'da ara tatile girecek
6 milyonluk vurgun yapan 3 kardeş yakalandı! 12 müşteriyi böyle dolandırdılar
6 milyonluk vurgun yapan 3 kardeş yakalandı! 12 müşteriyi böyle dolandırdılar
Bebek katili İsrail uçakları Gazze'de evi bombaladı çok sayıda sivil öldü
Bebek katili İsrail uçakları Gazze'de evi bombaladı çok sayıda sivil öldü
Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi güncellendi
Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi güncellendi
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
SPK'dan 50 internet sitesi için kapatma talebi
SPK'dan 50 internet sitesi için kapatma talebi
Hazine ve Maliye Bakanlığı kuyumculara ilişkin denetimlerinde hız kesmiyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı kuyumculara ilişkin denetimlerinde hız kesmiyor
Toprak Razgatlıoğlu'na İtalya gazeteci övgüler yağdırdı
Toprak Razgatlıoğlu'na İtalya gazeteci övgüler yağdırdı
MediaMark kampanya başlattı indirimli ürünler tüketicilerle buluştu
MediaMark kampanya başlattı indirimli ürünler tüketicilerle buluştu
Karadut dizisinde olay sahne! Baba kızına erkekle öpüştü diye toprak yedirdi
Karadut dizisinde olay sahne! Baba kızına erkekle öpüştü diye toprak yedirdi
Biden Orta Doğu'da olası bir savaş için konuştu: 'İnanmıyorum'
Biden Orta Doğu'da olası bir savaş için konuştu: 'İnanmıyorum'
KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı: ÖSYM duyurdu
KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı: ÖSYM duyurdu