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MEB duyurdu: Öğrenciler 8 Kasım'da ara tatile girecek

MEB duyurdu: Öğrenciler 8 Kasım'da ara tatile girecek

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için ilk ara tatil tarihlerini 11-15 Kasım olarak belirledi; öğrenciler, 8 Kasım'da ara tatile girecek.

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2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi ile açıklandı. Milli Eğitim ilk ara tatil için 11-15 Kasım tarihlerini belirledi. Öğrenciler 8 Kasım Cuma günü son derste çalacak zil ile beraber ara tatile başlayacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilsonrasında öğrenciler 18 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak. Yarı yıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayarak 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

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