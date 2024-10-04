AB Adalet Divanı'ndan FIFA aleyhinde karar

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) bazı kurallarının AB hukukuna aykırı olduğuna hükmetti.

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AB'nin en üst mahkemesi Adalet Divanı, Belçika'nın Mons kentindeki Temyiz Mahkemesi tarafından götürülen, eski Fransız futbolcu Lassana Diarra'nın açtığı davaya ilişkin kararını açıkladı.

Kararla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Fransa'da ikamet eden eski bir profesyonel futbolcu, FIFA tarafından kabul edilen kuralların bir kısmına Belçika mahkemelerinde itiraz etti. Oyuncu, bu kuralların bir Belçika futbol kulübünde istihdam edilmesini engellediğini savundu." denildi.

FIFA'nın söz konusu kurallarının, bir oyuncunun haklı sebep göstermeksizin sözleşmesini feshetmesi ve yeni bir kulüple anlaşması durumunda, eski kulübün hem oyuncu hem de yeni kulüpten tazminat talep edebileceğini öngördüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca kurallara göre, sözleşmenin feshiyle ilgili anlaşmazlık sürdüğü müddetçe yeni kulübe Uluslararası Transfer Sertifikası verilmemesi, hatta yeni kulübün belli bir süre yeni bir oyuncu almaktan da men edilmesi gibi yaptırımların bulunduğu anımsatıldı.

Adalet Divanı'nın bu kuralların tümünün AB hukukuna aykırı olduğuna kanaat getirdiğinin belirtildiği açıklamada, öncelikle kuralların AB ülkeleri arasında futbolcuların serbest dolaşımını engellediği, ikinci olarak da kulüpler arası sınır ötesi rekabeti kısıtladığı, hatta engellediği kaydedildi.

Bundan sonraki süreçte Mons Temyiz Mahkemesi, Adalet Divanı'ndan aldığı görüş uyarınca davayı ele alarak hükme bağlayacak.