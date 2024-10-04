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İstanbullular dikkat! Aksaray tramvay istasyonu tek yönlü olarak kapatılacak

İstanbullular dikkat! Aksaray tramvay istasyonu tek yönlü olarak kapatılacak

Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Aksaray istasyonu Kabataş yönü peronunun yayalaştırma ve çevre düzenlemesi kapsamında yarından itibaren tek yönlü olarak geçici süre işletmeye kapatılacağı duyuruldu.

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Metro İstanbul açıkladı! Eminönü-Sirkeci hattında seferler iptal edildi Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ordu Caddesi yayalaştırma ve çevre düzenlemesi kapsamında gerçekleştirilecek revizyon ve yenileme çalışmaları nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Aksaray istasyonu Kabataş yönü peronunun yarından itibarıyla geçici bir süre işletmeye kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Çalışma süresince, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı ve B1 Halkalı-Gebze Marmaray hatlarına geçecek yolcularımızın Yusufpaşa istasyonunda, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattına geçecek yolcularımızın Laleli-İstanbul Üniversitesi istasyonunda aktarma yapmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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