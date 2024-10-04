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Seçil Erzan hakkında 4 ayrı iddianame

Seçil Erzan hakkında 4 ayrı iddianame

"Yüksek karlı gizli fon" vaadiyle ünlü futbolcuları dolandırdığı iddia edilen eski banka şube müdürü Seçil Erzan bugün yeniden hakim karşısına çıkacak. Ana dava dosyasıyla birleştirilmeyen 4 ayrı iddianame üzerinden yargılanacak olan Erzan'ın 13 yıla kadar hapsi isteniyor.

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"Yüksek karlı ve güvenilir" olarak tanıttığı ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona katıldığını söyleyerek Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 30’dan fazla kişiyi 26 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen eski banka şube müdürü Seçil Erzan, bugün yeniden mahkemeye çıkıyor.

Mahkeme, 4 ayrı iddianame üzerinden yargı sürecini başlatacak.

4 ayrı iddianamenin ana dava dosyasıyla birleştirilmemesiyle birlikte Seçil Erzan'ın yargılanmasına İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

Hazırlanan iddianamede Seçil Erzan’ın "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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