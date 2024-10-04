İran dini lideri Ali Hamaney cuma hutbesine silahla çıktı gerekirse tekrar vuracağız

İran Lideri Ali Hamaney, 4 yıl aradan sonra ilk kez Cuma hutbesi verdi. Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camii'nde hutbeye Hamaney, yanında tüfekle çıktı. Hamaney, "Filistin'in tamamı Filistinlilere aittir. 7 Ekim'deki Hamas saldırısı meşru ve doğruydu. Gerekirse Siyonist rejimi tekrar vuracağız." dedi.

Abone ol

İran Dini Lideri Hamaney 2020'den bu yana ilk kez Tahran'ın merkezindeki İmam Humeyni Camii'nde cuma namazı kıldırdı, hutbe verdi.

Hamaney’in cuma hutbesine yanında tüfek ile çıktığı görüldü. Hutbe esnasında görüntülere tüfeğin namlusu yansıdı.

Söz konusu silahın, Türkiye'de "Kanas" ismiyle de anılan SVD keskin nişancı tüfeği olduğu belirtiliyor.

Konuşmasında sık sık Müslümanlar arasında birlik çağrısı yapan Hamaney, “İran halkının düşmanı, Filistin, Lübnan, Irak, Mısır, Suriye, Yemen halkının düşmanıdır” dedi.

"En hafif cezaydı"

İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısına dair ise “İran Silahlı Kuvvetleri’nin yaptığı operasyon, Siyonist rejime verilecek en hafif cezaydı." dedi ve bu operasyonun yasal olduğu söyledi.

"Düşman başarılı olursa başka ülkelere de saldıracak" diyen Hamaney, "Düşman aynı düşman. Çeşitli ülkelerde farklı şekilde düşmanlık yapıyor. Birinde psikolojik, birinde ekonomik savaş açıyor. Bazen silahla, bazen tebessüm ve gülücükle geliyor. Ama kontrol odası bir yerdedir, aynı yerden komuta ediliyorlar, aynı yerden Müslüman halklara saldırılmasını istiyorlar." ifadelerini kullandı.

"Bugün Müslüman milletler uyandı, bugün İslam ümmetinin düşmanın ayrılık tohumları ekme planlarının üstesinden gelebileceği gündür." diyen Hamaney, şunları söyledi:

"Filistin'in tamamı Filistinlilere aittir. 7 Ekim'deki Hamas saldırısı meşru ve doğruydu. Gerekirse Siyonist rejimi tekrar vuracağız. Siyonist varlığa karşı yapılan grevler tüm bölge için bir kamu hizmetidir. İsrail, ABD için bölgedeki tüm toprakları ve kaynakları kontrol altına almak için sadece bir araçtır."