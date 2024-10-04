Emekli zammında yeni senaryo! Rakam şimdiden yüzde 8.92’yi gördü

Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam, Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşmeye başladı.

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Enflasyon farkı, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranında belirleyici olacak. Üç aylık enflasyon verilerine göre yüzde 8,9'luk bir artış gerçekleşti. Bu bilgiler doğrultusunda, işçi emeklilerinin yılbaşı zammı en az yüzde 8,9 olarak belirlendi. Memurlar ise Temmuz ayında yüzde 10 zam almışlardı, ancak bu oran, gerçekleşen üç aylık enflasyon farkının üstünde kalıyor. Yıl sonu itibarıyla maaşlara gelmesi beklenen zam oranı ise şu şekilde...

Enflasyonun düşüş ivmesi devam ederken, 2023 yaz aylarından bu yana ilk kez yıllık enflasyon yüzde 50'nin altına indi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,38 arttı.



Posta.com'da yer alan habere göre, Aylık enflasyon ise yüzde 2,97 olarak gerçekleşti. Böylece, yıllık enflasyon üç yıl aradan sonra ilk kez politika faizinin altına gerilemiş oldu. Eylül ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 50,4 ile diğer konaklama hizmetlerinde (öğrenci yurtları) görülürken, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,31 ile diğer kişisel aksesuarlarda yaşandı.



Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyondaki düşüşe dikkat çekerek, "Haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor" dedi.

Şimşek, "Bu dönemi, gelecek yılın ikinci yarısında başlayacak ve enflasyonda kalıcı düşüş sağlayarak tek haneye ulaşacağımız 'istikrar dönemi' takip edecek.



Tüm politikalarımızı fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda kararlılıkla sürdürüyoruz. Enflasyonu düşürmek, sadece hayat pahalılığı sorununu çözmeyecek, aynı zamanda vatandaşın refahını kalıcı şekilde artıracak" diye konuştu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, para politikasındaki kararlı duruşun sürdürüleceğini vurguladı.



Karahan, aylık enflasyonda kalıcı düşüş sağlanması için daha fazla mesafe alınması gerektiğini belirterek, "Enflasyonun ana eğilimindeki gerileme 2025'te de sürecek" dedi. Ayrıca, kira enflasyonunda önümüzdeki aylarda düşüş beklediklerini dile getirdi. 10 Haziran 2022'de başlatılan ve yüzde 25 tavan ile sınırlandırılan kira artış oranı uygulaması, 1 Temmuz 2024'te sona erdi.



Bu tarihten itibaren kira artışları Borçlar Kanunu'na göre, TÜFE'nin 12 aylık ortalaması üst sınır alınarak belirleniyor.

TÜİK'e göre, eylül ayı için 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 63,47 olarak açıklandı. Bu oranın ilerleyen dönemde kira artış oranlarında düşüşe yol açması bekleniyor.



Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da netleşmeye başladı. Temmuz, ağustos ve eylül ayları verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8,92 zam almayı garantiledi.

Önümüzdeki 3 ayda enflasyon her ay yüzde 2 seviyesinde gerçekleşirse zam oranı yüzde 15-16 civarında olacak. Aylık enflasyon yüzde 1,5 seviyesinde kalırsa ocak ayı zammı yüzde 14 civarında olabilir.