Çinli elektrik araç üretecilerine AB Komisyonu'ndan kötü haber

Çinli elektrikli araç üreticileri çok yakında AB pazarında satmak istedikleri ürünler için yüksek gümrük vergileri ile karşı karşıya kalacak.

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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, çok sayıda çekimser oyla sona eren ve yakından izlenen bir oylamada Çin yapımı elektrikli araçlara (EV) daha yüksek gümrük vergisi uygulanıp uygulanmayacağı konusunda anlaşamadı ve Avrupa Komisyonu'nu bu çıkmazı kırmaya ve teklifini bitiş çizgisine getirmeye zorladı.

Cuma günkü oylamanın sonucu kamuoyuna açıklanmadı ancak daha önce yapılan yorumlardan hareketle Fransa, İtalya ve Hollanda'nın lehte, Macaristan'ın ise aleyhte oy kullandığı düşünülüyor. Güçlü otomobil sektörüyle gümrük vergilerine karşı yoğun lobi faaliyetleri yürüten Almanya'nın son dakikada çekimserlikten ret oyuna geçtiği bildirildi.

Çekimserlerin sayısının yüksek olması, Avrupa'nın Çin'e nasıl karşı durması gerektiği konusunda uzun süredir devam eden endişeleri yansıtıyor. Pekin'in haksız ticari uygulamalarının güçlü ve birleşik bir yanıtı hak ettiğine dair siyasi görüş birliği olsa da, ticari misilleme korkusu, karar tarihi yaklaştıkça pek çok başkentin kararlılığını azaltmış görünüyor.

Tıkanıklığı aşmak ve ek gümrük vergilerinin uygulanmasını sağlamak, bloğun ticari politikasını belirleme konusunda münhasır yetkilere sahip olan Komisyon'a kalmıştı.

Komisyon'un Çin'in yerli üreticileri teşvik etmek ve elektrikli araçlarını küresel pazarlarda yapay olarak düşük fiyattan satmalarına olanak sağlamak için sübvansiyonları kapsamlı bir şekilde kullanmasına ilişkin ciddi endişeleri göz önüne alındığında, sonuç pek de şaşırtıcı değil.

Daha önce, güçlü bir şekilde harekete geçilmediği takdirde, AB otomobil üreticilerinin sürdürülemez ve muhtemelen telafi edilemez kayıplara uğrayacağı ve net sıfır hareketliliğin kârlı pazarının dışına itileceği, bunun da blok genelinde 2,5 milyon doğrudan ve 10,3 milyon dolaylı istihdam için acı verici sonuçlar doğuracağı konusunda uyarılar yapılmıştı. AB sanayisi halihazırda yüksek enerji fiyatları, durgun tüketici talebi ve şiddetli küresel rekabet nedeniyle çalkantılarla mücadele ediyor.

Ek gümrük vergileri, sübvansiyonların zararlı etkilerini dengelemek ve Çin ile AB firmaları arasındaki fiyat farkını kapatmak için tasarlandı. Söz konusu tarifeler, markaya ve Komisyon'un soruşturmasıyla iş birliği düzeyine göre değişiyor:

Tesla yüzde 7.8

BYD yüzde 17

Geely yüzde 18,8

SAIC yüzde 35,3

Çin'de soruşturmada iş birliği yapan ancak bireysel olarak örneklenmeyen diğer elektrikli araç üreticileri yüzde 20,7

Çin'de iş birliği yapmayan diğer elektrikli araç üreticileri yüzde 35.3

Ek gümrük vergileri kasım ayında yürürlüğe girecek ve gümrük yetkilileri tarafından tahsil edilecek. Bunlar mevcut yüzde 10'luk oranın üzerine eklenecek. Bu da pratikte bazı Çinli otomobil üreticilerinin mallarını tek pazara sokmaya çalıştıklarında yakında yüzde 45'in üzerinde gümrük vergisiyle karşılaşacakları anlamına geliyor. (euronews türkçe)