'Sokağa çıkacağım' diye evden ayrıldı! 16 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor!

Afyonkarahisar’da dün öğle saatlerinde evden 'sokağa çıkacağım' diyerek ayrılan 16 yaşındaki bir kız çocuğundan haber alınamıyor. Ailesi durumu polise bildirerek yardım istedi, kız çocuğu her yerde aranıyor.

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Afyonkarahisar’da dün bir kayıp olayı yaşandı. Olay, kent merkezi Sahipata Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sebahat Bozkurt (16) isimli kız çocuğu dün öğle saatlerinde oturdukları evden sokağa çıkacağım diyerek ayrıldı. Ancak akşam saatlerinde kadar çocuklarına ulaşamayan Bozkurt ailesi durumu polise bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Bozkurt’un bulunması için çalışma başlattı.