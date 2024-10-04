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İran: Herhangi bir saldırıya karşılık İsrail'in enerji tesislerini hedef alacağız

İran: Herhangi bir saldırıya karşılık İsrail'in enerji tesislerini hedef alacağız

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi, ülkesine yönelik herhangi bir saldırı durumunda, İsrail'in doğal gaz sahaları ve rafineleri dahil tüm enerji kaynaklarını hedef alacaklarını söyledi.

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Lübnan'ın el-Meyadin televizyonuna konuşan Fedevi, İsrail'in ülkesine yönelik saldırı ihtimalini değerlendirdi.

İsrail'in İran'a saldırısının Tel Aviv yönetimi için "yıkım" anlamına geleceğini savunan Fedevi, "İşgalci rejim bir hata yaparsa, bu rejimin tüm enerji kaynaklarını, enerji santrallerini, tüm rafinerilerini ve gaz sahalarını hedef alacağız" dedi. ​​​​​​​

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