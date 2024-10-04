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İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle Marcayun Hastanesi hizmet dışı kaldı

İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle Marcayun Hastanesi hizmet dışı kaldı

Soykırımcı İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda köy ve beldenin boşaltılmasını istemesi ve hedef alma tehditlerinin ardından sağlık personeli tahliye edilen Marcayun Devlet Hastanesi'nde hizmet verilemiyor.

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Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, ülkenin güneyindeki Cedide Marcayun bölgesinde bulunan Marcayun Devlet Hastanesi'nin sağlık personeli İsrail'in devam eden saldırı tehdidi nedeniyle tahliye edildi ve hastane hizmet dışı kaldı.

Soykırımcı İsrail'in  saldırılarında 4 sağlık görevlisi öldü
İşgalci İsrail savaş uçakları daha önce de Marcayun Devlet Hastanesi'nin yakınında Hizbullah'a bağlı İslam Sağlık Kuruluna ait bir aracı hedef aldı. Saldırıda 4 sağlık görevlisi öldü.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki 35 köy ve beldedeki halktan bölgeden ayrılmalarını istemişti.

Adraee, bölgedeki 35 yerleşim yerinin sakinlerine evlerini hemen boşaltmaları ve Evveli Nehri'nin kuzeyine geçmelerini talep etmişti.

Sözcünün boşaltılmasını istediği yerleşim bölgelerinin büyük kısmının Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyinde olması dikkati çekiyor.

Lübnan'a başlattığı kara saldırısının "sınırlı olacağını" iddia eden İsrail ordusunun Litani Nehri'nin kuzeyindeki bölgelerin de boşaltılmasını istemesi, "Karadan işgal Lübnan'da daha geniş bir alana mı yayılacak?" sorusunu gündeme getirdi.

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